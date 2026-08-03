Detienen al “Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano y objetivo clave por medio millón en Chiapas

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Capturan al “Tito” sospechoso del feminicidio de Beany Lozano Foto: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta en X anunció la detención de José Manuel “N”, alias “Tito”, en Guasave, Sinaloa, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Beany Lozano, ocurrido en Chiapas.

Omar García Harfuch confirma la detención del “Tito”

El secretario de Seguridad informó que José Manuel “N” contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano y que la Fiscalía General del Estado de Chiapas ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera su captura.

En su mensaje, García Harfuch señaló que la detención representa un avance en el esclarecimiento del caso y agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, durante las investigaciones.

En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y @FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de… pic.twitter.com/DxSNIVItZD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Operativo en Guasave, Sinaloa

Las autoridades identificaron un inmueble en Guasave donde presuntamente se ocultaba José Manuel “N”. Tras realizar vigilancias fijas y móviles y obtener una orden judicial, agentes federales ejecutaron un cateo durante la madrugada de este lunes.

En el operativo fue localizado y detenido el presunto responsable, quien quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble permanece bajo resguardo de las autoridades.

El caso de Beany Lozano

José Manuel “N” es señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Beany Lozano, estudiante de Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), de 18 años, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental.

Beany salió de su domicilio la madrugada del 6 de abril acompañada del “Tito”. Horas después, sus familiares iniciaron su búsqueda al no tener noticias de ella.

Durante las labores de localización fue encontrado un vehículo con impactos de bala en el municipio de Tuxtla Chico, mientras que la joven había sido trasladada a un hospital, donde falleció días después a consecuencia de las lesiones.

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