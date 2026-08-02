Se registra motín en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas

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Los migrantes incendiaron colchonetas. Foto: Lizeth Coello

Al filo de la media noche de este sábado se registró un motín al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo al activista Luis Villagrán, fue un grupo de migrantes de nacionalidad cubana que serían deportados a su país, quienes se manifestaron al interior del inmueble del Instituto Nacional de Migración.

“Están hablando de un motín al interior de esta cárcel migratoria que ya hemos venido señalando, se amotinaron, se habla de un muerto de un compañero migrante muerto… están trayendo deportados de Venezuela también deportados cubanos de otras nacionalidades a la estación migratoria y aquí los mantienen en contra de su voluntad por más de 10 días“.

Migrantes incendiaron colchonetas

El activista señaló que la mayoría de los migrantes en dicha estación son los que fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos, deportados a México y enviados a Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el incidente los migrantes incendiaron colchonetas y realizaron diversas protestas al interior de las instalaciones, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.

Luis Villagrán pide a las autoridades informar sobre la situación de los migrantes dentro de la estación así como agilizar el trámite para los más de 65 mil migrantes varados en la Frontera Sur de México.

Al lugar acudieron autoridades federales, estatales y municipales, quienes informaron que la situación fue controlada y que, hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial personas lesionadas ni mayores afectaciones.

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