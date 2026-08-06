Normalistas de Mactumactzá marchan en Chiapas para exigir alto a investigaciones por presunta tortura en novatadas

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Normalistas se manifiestan en Chiapas. Foto: Uno TV

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir que se detengan las investigaciones por presuntos casos de tortura durante novatada. Al concluir la movilización, un grupo de manifestantes protagonizó actos vandálicos frente al Palacio de Gobierno, donde incendiaron una marioneta y colocaron fotografías en la fachada del inmueble.

Normalistas de Mactumactzá exigen frenar investigaciones

De acuerdo con la convocatoria de los estudiantes, la movilización tuvo como objetivo recordar la represión que, aseguran, sufrió la comunidad estudiantil en 2003, así como demandar el cese de las investigaciones relacionadas con el presunto caso de tortura contra 10 alumnos de nuevo ingreso.

La marcha partió de las instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicadas en la colonia Plan de Ayala, y recorrió calles de Tuxtla Gutiérrez hasta llegar al Parque Central.

Durante la protesta, los estudiantes también solicitaron un alto al supuesto hostigamiento por parte de las autoridades.

Protesta termina con actos vandálicos

Al finalizar el recorrido, algunos manifestantes realizaron actos de vandalismo frente al Palacio de Gobierno de Chiapas.

Entre las acciones registradas estuvieron el incendio de una marioneta y la colocación de fotografías de normalistas en la fachada del edificio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o daños materiales derivados de la protesta.

Investigan presuntas novatadas en la Normal Rural

Las investigaciones que los estudiantes buscan detener están relacionadas con denuncias presentadas por padres de familia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

De acuerdo con las querellas, alumnos de nuevo ingreso habrían sido víctimas de actos de violencia y tortura durante el denominado curso de inducción, conocido también como novatada.

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