Van 10 denuncias por maltratos en normal rural; ya identificaron a integrantes del comité estudiantil

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Foto: Especial

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven, reveló que ya son 10 denuncias contra el comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, siete mujeres y tres hombres, por presuntas lesiones y actos de discriminación durante el curso de inducción.

Agregó que las denuncias señalan presuntas restricciones para consumir alimentos, agua, medicamentos y utilizar sanitarios, además de jornadas extenuantes de actividad física y limitación del descanso.

Ante ello, el fiscal chiapaneco informó que ya fueron identificados integrantes del comité estudiantil y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Quiero comentarle que estamos investigando, tenemos ya información de quienes integran el comité estudiantil son aproximadamente de 20 a 25 personas, estamos ya requiriendo la información para poder individualizar las conductas de cada uno de ellos y podemos investigar e integrar la carpeta de investigación y así deslindar responsabilidades, porque la verdad es que tenemos exigencia ciudadana, así como también los padres de familia están muy atentos a la denuncia que han presentado y nosotros seguiremos avanzando y daremos cuenta en los próximos días de los avances”

Jorge Llaven / fiscal general de Chiapas

Además, dijo que ya requirieron información a la Secretaría de Educación, así como a la propia institución, para que den datos precisos y se pueda avanzar con la investigación respecto a la supuesta novatada.

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