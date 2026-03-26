Sismo de magnitud 4.9 despierta a población en Chiapas

| 07:50 | Lizeth Coello | Uno TV
Foto: Cuartoscuro

Un fuerte sismo de magnitud 4.9 despertó a la población en Chiapas la madrugada de este jueves.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico se registró a las 05:07 horas con epicentro a 13 kilómetros al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

La Secretaría de Protección Civil informó que, hasta el momento, no se tienen reportes de afectaciones o daños. El sismo fue perceptible en la zona metropolitana, costa y Soconusco.

¿Qué se recomienda hacer ante un sismo?

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, checa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu teléfono solo en emergencia, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un temblor: alista un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en una zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Etiquetas: ,