Alarma en Chiapas por embarazo de menor de 11 años

La niña con embarazo infantil se encuentra estable. Foto: Lizeth Coello

Un nuevo caso de embarazo infantil se registró en el municipio de Bochil, Chiapas, donde una niña de 11 años, fue víctima de abuso sexual y enfrenta un embarazo de 20 semanas de gestación.

De acuerdo con la delegada regional VII de Los Bosques del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María Guadalupe Cristal Penagos Gramajo, la menor es originaria de la localidad Francisco Sarabia municipio de Soyaló, misma que fue localizada luego de que acudiera a consulta médica, por lo que este lunes rindió su declaración ante la Fiscalía de Distrito en Bochil, acompañada por su madre y bajo atención psicológica especializada.

La niña rindió su declaración ante la Fiscalía

La funcionaria explicó que, por tratarse de una menor de edad, la información debe manejarse con apego a la ley y a la protección de sus derechos. “La niña fue ya localizada, está ante la Fiscalía rindiendo su declaración, siempre con atención psicológica, una trabajadora social tanto de DIF municipal como de DIF estatal, a través de nuestra procuradora regional”, indicó.

Sobre su estado de salud, señaló que la menor se encuentra estable y en condiciones de rendir declaración. Sin embargo, personal médico que la valoró advirtió que, debido a lo avanzado del embarazo, podría existir riesgo de muerte materna si no recibe atención oportuna.

De manera extraoficial, se informó que el presunto agresor sería el padrastro de la menor y que la madre habría sido omisa ante la situación; no obstante, estos señalamientos forman parte de la investigación que realiza la autoridad ministerial.

Penagos Gramajo detalló que al detectarse el caso se activó un protocolo interinstitucional: “En cuanto se detecta un caso, se informa inmediatamente a la Fiscalía, que es la que lleva la cuestión legal. Nosotros entramos como DIF regional para dar seguimiento con nuestra procuradora, y el DIF municipal brinda atención psicológica con trabajadora social; además, la Fiscalía proporciona una psicóloga para el proceso de declaración”.

La región presenta casos de maternidad infantil

Indicó que en la región se mantiene coordinación con los 14 DIF municipales, donde mensualmente se revisan casos relacionados con violencia o abuso infantil.

Reconoció que, desafortunadamente, sí se han presentado casos de maternidad infantil en la zona. “Tenemos programas constantes y continuos para efectos de prevención y atención en estos casos, siempre cuidando a los niños”, afirmó. Entre las estrategias mencionó el programa “Guardianes de la Niñez”, enfocado en la protección de derechos y prevención de vulneraciones.

En la región predominan comunidades indígenas de origen tzotzil y soque, asentadas en municipios como Tapalapa, Pantepec, Rincón Chamula, Jitotol y el propio Bochil, considerados sectores con alta vulnerabilidad social.

Este caso se suma a otro registrado el pasado 3 de enero en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, donde una niña de 11 años ingresó con un embarazo complicado. En ese hecho, el acompañante, de 18 años, argumentó ser su pareja con el consentimiento de ambas familias, situación que también generó intervención de autoridades.

Mientras que el 6 de febrero en Suchiapa una adolescente de 16 años dio a luz en el interior del baño de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y garantizar la protección integral de la menor.

