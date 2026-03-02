Cierran planta de Pemex en Tapachula, Chiapas; trabajadores activos y jubilados piden servicios médicos

GENERANDO AUDIO...

Protesta de trabajadores y jubilados de Pemex. Foto: Lizeth Coello

La mañana de este lunes, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquearon la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Tapachula, Chiapas. Desde la semana pasada, solicitan el restablecimiento del servicio médico local que reciben a través de hospitales privados, pues se les suspendió hace más de 14 meses.

¿Hay desabasto de gasolina?

Los manifestantes cerraron el acceso a la planta de abastecimiento de combustible, impidiendo el ingreso y salida de pipas. Aunque, por el momento, no se reporta desabasto de gasolina en la región, podría darse si no se llega a un acuerdo.

Señalaron que mantendrán el bloqueo hasta recibir una respuesta favorable por parte de autoridades federales.

Un grupo de 10 trabajadores permanece en el sitio encabezando el bloqueo, en espera de ser atendidos por representantes de Pemex y autoridades correspondientes.

