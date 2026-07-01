Marina asegura 1.2 toneladas de cocaína en Chiapas, valuadas en 229 mdp

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Incautan cargamento de 1.2 toneladas de cocaína valuadas en 229 mdp. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína en dos operaciones realizadas en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas. Durante ambas acciones también fueron detenidas ocho personas que viajaban en dos embarcaciones menores.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 229 millones de pesos para los grupos delictivos y evitó que alrededor de 2.4 millones de dosis llegaran a la población.

#EnElMar, donde cada operación demanda preparación, precisión y capacidad operativa, #PersonalNaval aseguró cerca de 1.2 toneladas de presunta cocaína durante acciones de vigilancia aérea y marítima realizadas en las costas de Chiapas. En esta operación también fueron detenidos… pic.twitter.com/yNJhQXQWNO — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 1, 2026

Dos operativos dejaron ocho detenidos y más de una tonelada de cocaína asegurada

La Semar detalló que el aseguramiento ocurrió en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, Chiapas, como resultado de recorridos de vigilancia marítima y aérea.

En una primera acción, personal naval interceptó una embarcación y detuvo a cuatro presuntos infractores de la ley, además de asegurar 29 bultos con 860 paquetes, con un peso aproximado de 860 kilogramos de presunta cocaína, incluido el embalaje.

Posteriormente, en una segunda operación, elementos de la Armada localizaron otra embarcación menor con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes. Tras una inspección, encontraron 13 bultos con 384 paquetes, cuyo peso aproximado fue de 384 kilogramos de presunta droga.

Las autoridades precisaron que el peso ministerial será determinado por la autoridad correspondiente durante el proceso de investigación.

Aseguramiento suma cerca de 74 toneladas de cocaína incautadas en esta administración

La Secretaría de Marina destacó que, con este decomiso, las operaciones marítimas realizadas durante la presente administración acumulan cerca de 74 toneladas de cocaína aseguradas en el mar.

Asimismo, indicó que las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, junto con la droga y las embarcaciones aseguradas, para definir su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Semar destaca afectación a grupos delictivos

La dependencia señaló que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 229 millones pesos, además de impedir la distribución de 2.4 millones de dosis de presunta cocaína.

Finalmente, indicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México para combatir actividades ilícitas, debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales y fortalecer el Estado de derecho en aguas nacionales.

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