Balean a periodista en Cintalapa, Chiapas, durante partido México vs Ecuador

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Foto: Especial/Ilustrativa

Cerca de la medianoche de este martes se reportó que el periodista Marcos Ramos, propietario de la página Real Cintalapa, y corresponsal de diversos medios de comunicación, fue atacado a balazos en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue agredido por sujetos armados y trasladado de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Testigos señalan que le dieron cuatro balazos luego de que hiciera transmisiones en vivo de las celebraciones del partido de México contra Ecuador.

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) Chiapas no ha informado al respecto, toda vez que se presume que la salud del periodista es delicada.

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