Chiapas producirá 100 millones de moscas para combatir gusano barrenador

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La nueva Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, comenzará a incrementar de forma gradual la producción de insectos para combatir el gusano barrenador del ganado. El objetivo es alcanzar 100 millones de moscas estériles por semana a finales de noviembre en busca de controlar la plaga en México.

El proyecto es resultado de la colaboración entre México, Estados Unidos y Panamá, con la meta de repetir el éxito alcanzado en 1991, cuando el gusano barrenador fue erradicado en la región mediante esta misma técnica biológica.

Planta en Chiapas aumentará producción de moscas estériles contra el gusano barrenador

La producción iniciará con la primera pupa durante la tercera semana de julio. De acuerdo con Humberto Gómez Velázquez, coordinador del proyecto, las primeras semanas se producirán 10 millones de moscas estériles por semana.

Posteriormente, la cifra aumentará a 20 millones y después a 30 millones semanales durante agosto. Entre septiembre y noviembre la producción seguirá creciendo hasta llegar a 60 millones. Por último, la meta es alcanzar 100 millones de moscas estériles por semana a finales de noviembre.

El coordinador explicó que el crecimiento dependerá del proceso biológico, ya que parte del material fértil debe utilizarse para continuar la reproducción y aumentar progresivamente la capacidad de producción.

México y Estados Unidos refuerzan estrategia contra el gusano barrenador

Durante la presentación del proyecto, las autoridades destacaron que el combate al gusano barrenador requiere cooperación internacional, debido a que las plagas no reconocen fronteras.

El coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, señaló que la nueva planta fortalece la colaboración histórica entre México y Estados Unidos para proteger la sanidad agroalimentaria de ambos países.

Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, anunció que el Gobierno de Estados Unidos aportará 83.8 millones de dólares adicionales para fortalecer la producción de moscas estériles, una técnica que ya permitió eliminar la plaga en América del Norte años atrás.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en México se han acumulado más de 30 mil 700 casos de gusano barrenador desde el inicio del brote registrado a finales de 2024. Las autoridades confían en que la nueva planta contribuya a erradicar nuevamente esta plaga.

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