Con toques de queda y amenazas: así operaba Enoc Díaz Pérez, exalcalde detenido en Chiapas

Exalcalde Enoc Díaz quedó a disposición de autoridades. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó de la detención de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, señalado como presunto responsable del delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025 en el municipio de Tapalapa.

La aprehensión fue realizada por el Grupo Interinstitucional, integrado por la Fiscalía estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, quienes cumplimentaron la orden judicial contra Enoc Díaz Pérez, en seguimiento a investigaciones relacionadas con la alteración grave del orden público y la seguridad en esa región del estado.

Así operaba el expresidente municipal

De acuerdo con las indagatorias oficiales, un grupo armado de aproximadamente 100 personas ingresó al municipio de Tapalapa e impuso al ahora detenido como “nuevo líder”, bajo amenazas a la población.

Durante ese periodo, se habrían establecido toques de queda, actos de intimidación contra autoridades locales, así como la interrupción de reuniones ciudadanas y proyectos comunitarios, lo que generó un clima de temor entre los habitantes.

Las autoridades señalaron que el grupo presuntamente encabezado por Enoc Díaz Pérez amenazó al director de Seguridad Municipal y ejerció presión directa contra la población para mantener el control del municipio, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la seguridad pública del estado.

El detenido, quien gobernó Pueblo Nuevo Solistahuacán durante el periodo 2012-2015, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, donde la autoridad judicial determinará su situación legal en las próximas horas.

