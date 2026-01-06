Pago del predial en Tuxtla Gutiérrez 2026: aprovecha descuentos
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que puso en marcha el pago del predial 2026, ofreciendo descuentos durante los primeros tres meses y diversas alternativas de pago para mayor comodidad de los contribuyentes.
Descuentos en el pago del Predial 2026
De acuerdo con lo publicado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así quedan establecidos los descuentos por pago anticipado
- 20% de descuento durante enero de 2026
- 10% de descuento en febrero de 2026
- 5% de descuento en marzo de 2026
Estos beneficios aplican a contribuyentes que realicen su pago dentro de los plazos establecidos.
Por otra parte, también existen descuentos especiales del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionadas o jubiladas.
Dónde y cómo pagar el Predial 2026
Existen distintas formas de pagar el predial, como módulos establecidos, pagos en línea y a través de bancos, entre otras:
Pago en línea
Asimismo, los contribuyentes pueden realizar su pago de manera digital a través de:
- Portal oficial: tuxtla.gob.mx
- Aplicación móvil Tuxtla Digital, disponible para iOS y Android
- Vía WhatsApp, escaneando el código QR oficial
Estas opciones permiten pagar desde casa y obtener el comprobante de manera inmediata.
Pago en bancos autorizados
Además, el predial también puede pagarse en instituciones bancarias participantes
- Banorte
- BBVA
- HSBC
- Banamex
Pago presencial en oficinas municipales
Para quienes prefieren el trámite presencial, el Ayuntamiento ofrece pagos en cajas instaladas dentro del ayuntamiento y módulos establecidos en distintos puntos.
- Plaza Cristal
- Real del Bosque
- Patria Nueva
- Plan de Ayala
- Terán
