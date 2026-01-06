GENERANDO AUDIO...

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que puso en marcha el pago del predial 2026, ofreciendo descuentos durante los primeros tres meses y diversas alternativas de pago para mayor comodidad de los contribuyentes.

Descuentos en el pago del Predial 2026

De acuerdo con lo publicado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así quedan establecidos los descuentos por pago anticipado

20% de descuento durante enero de 2026

10% de descuento en febrero de 2026

5% de descuento en marzo de 2026

Estos beneficios aplican a contribuyentes que realicen su pago dentro de los plazos establecidos.

Por otra parte, también existen descuentos especiales del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionadas o jubiladas.

Dónde y cómo pagar el Predial 2026

Existen distintas formas de pagar el predial, como módulos establecidos, pagos en línea y a través de bancos, entre otras:

Pago en línea

Asimismo, los contribuyentes pueden realizar su pago de manera digital a través de:

Portal oficial: tuxtla.gob.mx

Aplicación móvil Tuxtla Digital, disponible para iOS y Android

Vía WhatsApp, escaneando el código QR oficial



Estas opciones permiten pagar desde casa y obtener el comprobante de manera inmediata.

Pago en bancos autorizados

Además, el predial también puede pagarse en instituciones bancarias participantes

Banorte

BBVA

HSBC

Banamex

Pago presencial en oficinas municipales

Para quienes prefieren el trámite presencial, el Ayuntamiento ofrece pagos en cajas instaladas dentro del ayuntamiento y módulos establecidos en distintos puntos.

Plaza Cristal

Real del Bosque

Patria Nueva

Plan de Ayala

Terán

