Suman seis denuncias por lesiones a estudiantes de nuevo ingreso en escuela normal de Chiapas

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En la entrada había machetes y otras herramientas de campo. Fotos: Uno TV

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya suman seis denuncias por el delito de lesiones contra quien o quienes resulten responsables de las agresiones a estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá. Mientras continúan las investigaciones, la institución permanece en silencio y con acceso restringido.

Este jueves, estudiantes provenientes de diversos municipios indígenas llegaron al plantel tras aprobar el examen de admisión, aunque el consejo de alumnos, encargado de los llamados “cursos de inducción”, no se encontraba en el lugar.

Escuela Normal Mactumactzá permanece cerrada y sin declaraciones

Las instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumactzá permanecen cubiertas con lonas negras a lo largo de su perímetro. En el interior, el acceso a los salones también fue bloqueado con el mismo material.

De acuerdo con testimonios de estudiantes y padres de familia, durante el fin de semana pasado alumnos de nuevo ingreso habrían sido retenidos dentro de la escuela.

Según las denuncias, los jóvenes permanecieron:

Sin alimentos

Con acceso limitado al agua

Sin posibilidad de utilizar los sanitarios

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos.

Machetes y herramientas permanecen en la entrada del plantel

En la entrada principal de la Normal Mactumactzá se observan machetes, lazos, bolsas de nylon negro y otras herramientas de campo.

Dentro del plantel permanecen pocos estudiantes, quienes evitaron hacer declaraciones a los medios de comunicación. Otros alumnos se mantienen en las inmediaciones de la escuela sin ofrecer información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado la existencia de seis denuncias por lesiones, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.

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