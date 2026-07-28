Detienen a cuatro personas por abuso sexual de un menor en Chiapas

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Hombres detenidos por abuso sexual de menor en Chiapas. Fotos: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la detención de cuatro hombres presuntamente relacionados con el caso de abuso sexual contra un menor de edad ocurrido en el municipio de Sabanilla, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se documentaron los hechos.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el niño, cuya identidad permanece reservada, ya fue localizado y se encuentra bajo resguardo de las autoridades, además de recibir atención psicológica especializada.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, las capturas corresponden a las personas que aparecen en el material difundido, a quien presuntamente realizó la grabación y compartió el contenido, así como a otro individuo señalado por supuestamente ayudar a los involucrados a evadir la intervención de las autoridades.

Fiscalía de Chiapas identifica a los cuatro detenidos por caso de Sabanilla

Las autoridades informaron que los detenidos fueron identificados como:

Aurelio “N”, señalado como propietario del terreno donde ocurrieron los hechos y como la persona que habría sometido físicamente al menor

Octavio “N”, identificado como el presunto agresor sexual del niño

Gabino “N”, señalado por grabar las imágenes y posteriormente compartirlas mediante una aplicación de mensajería

Fernando “N”, quien presuntamente habría auxiliado a los involucrados para evitar su localización y alertarlos sobre la presencia de corporaciones de seguridad

El fiscal estatal señaló que la investigación continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia Indígena, con apoyo de un grupo especial encargado de reunir los elementos necesarios para esclarecer el caso.

Menor fue rescatado y recibe atención especializada tras agresión en Chiapas

El fiscal de Chiapas informó que la familia del menor fue localizada el mismo sábado en que comenzaron las acciones de búsqueda.

Posteriormente, el niño fue trasladado al municipio de Yajalón, donde permanece bajo protección institucional mientras recibe acompañamiento psicológico y atención especializada.

Las autoridades señalaron que se mantienen los protocolos de atención para garantizar la protección del menor durante el desarrollo de la investigación.

Tres detenidos enfrentarían cargos por pederastia; podrían alcanzar hasta 50 años de prisión

La Fiscalía de Chiapas informó que tres de los principales señalados enfrentarán cargos por el delito de pederastia, cuya pena podría alcanzar hasta 50 años de prisión, de acuerdo con la legislación aplicable.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca aseguró que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar todas las responsabilidades relacionadas con el caso.

“Quien cometa algún delito el único camino que le espera es enfrentar la justicia”, señaló el funcionario al referirse al proceso contra los presuntos responsables.

La Fiscalía estatal indicó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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