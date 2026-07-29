Hay cinco denuncias más de alumnos torturados en la Escuela Normal Rural Mactumatzá; FGE ya investiga

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Protestas por abuso en la Normal. Foto: Lizeth Coello

Este miércoles, por lo menos cinco padres de familia acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer denuncias por violencia que sufrieron sus hijos dentro de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas.

Fiscalía investiga abusos en la Escuela Normal Rural Mactumatzá

Los actos de violencia y tortura se registraron durante la llamada “novatada”, la Fiscalía ya investiga los casos.

“Tenemos hasta este momento cinco denuncias de alumnos, de alumnas que están denunciando hechos de violencia cometidos en su agravio. Esto derivado de las notas mediáticas y periodísticas que están saliendo con relación a estas clásicas novatadas que están llevándose a cabo en una escuela normal rural ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez, por lo cual vamos a empezar las investigaciones y daremos cuenta al pueblo de Chiapas,. No habrá impunidad ante hechos lamentables y seguiremos informando”, explicó Jorge Llaven, fiscal general del estado.

El fiscal general del estado señaló que un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades.

Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes, y quien o quienes resulten responsables enfrentarán la justicia.

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