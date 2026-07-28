Caen 6 exfuncionarios de Chiapas por supuesto abuso de autoridad y corrupción

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Foto: Especial

Por presuntos actos de corrupción en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), así como en la Secretaría de Salud estatal, fueron detenidos seis exservidores públicos, informó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

Detalló que, como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía de Combate a la Corrupción, fueron detenidos Luis Manuel “N”, quien el año pasado se desempeñó como jefe del Departamento de Planeación del ICHEJA, y Lydia Isabel “N”, funcionaria de esa misma institución, por presuntas irregularidades en la aplicación de recursos del programa “Chiapas Puede”, además de observaciones realizadas por instancias fiscalizadoras.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas aseguró más de 2 mil 500 tarjetas que presuntamente estaban destinadas a beneficiarios del programa y que fueron localizadas en un domicilio particular, mientras que Llaven Abarca indicó que la Auditoría Superior del Estado realiza un análisis para determinar el posible daño patrimonial ocasionado al erario.

De igual forma, el fiscal informó también la detención de cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Salud, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad.

Los detenidos son Rosario Esmeralda “N”, Rodrigo “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales; Cleofas “N”, jefe del Departamento de Servicios Generales; y Nelly “N”, jefa del Departamento de Recursos Materiales.

Toda vez que la investigación señala presuntas irregularidades como falta de procedimientos comparativos, ausencia de dictámenes técnicos y económicos, carencia de evidencia documental sobre la ejecución de servicios y deficiencias en la comprobación del ejercicio de recursos públicos.

Llaven Abarca afirmó que la investigación continúa abierta y advirtió que, si se acreditan responsabilidades de otros funcionarios, la Fiscalía procederá conforme a derecho.

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