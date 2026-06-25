Caso “Crematorio Plenitud”: A un año del horror, la justicia y la identificación avanzan entre retos legales

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A poco de cumplirse el primer aniversario del hallazgo de 386 cuerpos apilados en las instalaciones del “Crematorio Plenitud” en Ciudad Juárez, las autoridades de Chihuahua presentaron los avances en la investigación.

Se acerca el primer aniversario del caso “Crematorio Plenitud” en Ciudad Juárez

Lo que comenzó el 26 de junio de 2025 como un escenario de abandono, se ha transformado en un complejo reto pericial y jurídico.

“Como sociedad chihuahuense, nos lastimó como sociedad juarensey en donde se convirtió en todo un reto en la procuración de justicia para el esclarecimiento y el desarrollo jurídico, técnico, pericial”, declaró Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, de los 386 cuerpos recuperados originalmente, se ha logrado identificar a 251 personas, lo que representa el 65% de avance. Al día de hoy 250 familias han sido notificadas y se ha realizado la entrega física de 247 cuerpos.

El proceso ha sido arduo pues los restos no contaban con datos de identificación al momento del hallazgo.

Actualmente, restan por identificar 135 cuerpos. Y es que son casos de alta complejidad, pues son restos esqueletizados que carecen de datos de confronta con familiares.

La mayoría de las víctimas fallecieron entre los años 2022 y 2025.

“Tenemos ocho hipótesis latentes ahorita, lo más seguro es que sean positivas y dos personitas están en dictaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos días, hoy o mañana, por muy posiblemente este 251 sea 253″, explicó Héctor Jacome, titular de la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte

El 35% de los cuerpos hallados aún no han sido identificados, de ellos, 107 son mujeres y 144 hombres.

Dueño del Crematorio se encuentra en libertad

En el centro de la investigación penal se encuentra José Luis A. C., responsable sanitario y propietario del crematorio, contra quien pesa una orden de reaprehensión.

Tras haber sido vinculado a proceso inicialmente, un juez federal le otorgó un amparo que lo dejó en libertad, resolución que fue posteriormente revocada por un tribunal colegiado.

Sin embargo, el imputado aprovechó este periodo para sustraerse de la justicia y podría localizarse en Estados Unidos.

“En aras de que se emitió un orden de reaprehensión en contra del imputado es de que esta Fiscalía de distrito en conjunto con la dirección jurídica de la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando los trámites y gestiones necesarios para lograr la notificación roja y la extradición de la persona imputada en esta causa penal”, comentó Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada Investigación Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública

La Fiscalía General del Estado realiza gestiones para obtener una ficha roja de Interpol y lograr su extradición.

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