Consulta en Ciudad Juárez: habitantes decidirán proyecto del hábitat de Benito y Modesto

| 12:15 | J.L. Márquez | Uno TV
Jirafa Benito
En Juárez decidirán que hacer con el hábitat de Benito. Foto: Cuartoscuro

Los habitantes de Ciudad Juárez podrán elegir qué hacer con el hábitat que alguna vez albergó a las jirafas Benito y Modesto. Este fin de semana se realizará el Foro Ciudadano en el Parque Central para que la ciudadanía decida sobre este tema y haga valer su voz.

Foro Ciudadano en Ciudad Juárez para decidir sobre el hábitat de Benito y Modesto

El Parque Central informó que el próximo sábado 27 de junio se realizará el primer Foro Ciudadano en el que la gente podrá decidir sobre dos temas importantes: elegir el nuevo logotipo del parque y votar por el proyecto para el espacio donde vivían Benito y Modesto.

“Queremos escucharte y construir juntos el parque de 1er nivel que Juárez merece. Te invitamos a nuestro primer Foro Ciudadano, un espacio abierto para que compartas tus ideas, dudas y propuestas”, publicó el Parque Central.

Las actividades comenzarán a partir de las 9:30 horas, en la Casa del Agrónomo del Parque Central. A lo largo del día se llevarán a cabo mesas de trabajo sobre medio ambiente, deporte, cultura, seguridad y mantenimiento.

Ciudad Juárez fue el hogar de Modesto durante varios años y al fallecer trajeron una nueva jirafa: Benito. Activistas y ciudadanos denunciaron que el Parque Central no contaba con las condiciones para albergar a este tipo de animales.

Gracias a la presión social se logró su traslado a Puebla en enero de 2024. Desde entonces el espacio ha quedado vacío.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Maru Campos exige investigar a Rocha Moya: pone en riesgo negociación del T-MEC

Chihuahua

Maru Campos exige investigar a Rocha Moya: pone en riesgo negociación del T-MEC

Repican campanas en iglesias de Chihuahua por sacerdotes jesuitas a 4 años de su homicidio en Cerocahui

Chihuahua

Repican campanas en iglesias de Chihuahua por sacerdotes jesuitas a 4 años de su homicidio en Cerocahui

Suspenden servicio de agua en zona de Intermex Sur en Ciudad Juárez, Chihuahua

Chihuahua

Suspenden servicio de agua en zona de Intermex Sur en Ciudad Juárez, Chihuahua

Reaparece César Jauregui, exfiscal de Chihuahua, tras caso CIA; va por la presidencia municipal de la capital

Chihuahua

Reaparece César Jauregui, exfiscal de Chihuahua, tras caso CIA; va por la presidencia municipal de la capital

Etiquetas: