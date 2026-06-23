Consulta en Ciudad Juárez: habitantes decidirán proyecto del hábitat de Benito y Modesto

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En Juárez decidirán que hacer con el hábitat de Benito. Foto: Cuartoscuro

Los habitantes de Ciudad Juárez podrán elegir qué hacer con el hábitat que alguna vez albergó a las jirafas Benito y Modesto. Este fin de semana se realizará el Foro Ciudadano en el Parque Central para que la ciudadanía decida sobre este tema y haga valer su voz.

Foro Ciudadano en Ciudad Juárez para decidir sobre el hábitat de Benito y Modesto

El Parque Central informó que el próximo sábado 27 de junio se realizará el primer Foro Ciudadano en el que la gente podrá decidir sobre dos temas importantes: elegir el nuevo logotipo del parque y votar por el proyecto para el espacio donde vivían Benito y Modesto.

“Queremos escucharte y construir juntos el parque de 1er nivel que Juárez merece. Te invitamos a nuestro primer Foro Ciudadano, un espacio abierto para que compartas tus ideas, dudas y propuestas”, publicó el Parque Central.

Las actividades comenzarán a partir de las 9:30 horas, en la Casa del Agrónomo del Parque Central. A lo largo del día se llevarán a cabo mesas de trabajo sobre medio ambiente, deporte, cultura, seguridad y mantenimiento.

Ciudad Juárez fue el hogar de Modesto durante varios años y al fallecer trajeron una nueva jirafa: Benito. Activistas y ciudadanos denunciaron que el Parque Central no contaba con las condiciones para albergar a este tipo de animales.

Gracias a la presión social se logró su traslado a Puebla en enero de 2024. Desde entonces el espacio ha quedado vacío.

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