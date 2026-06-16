Suspenden servicio de agua en zona de Intermex Sur en Ciudad Juárez, Chihuahua

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Suspenderán agua en Ciudad Juárez en cercanías a Intermex Sur Foto: Getty Images

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez informó que este martes 16 de junio suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en el sector suroriente de la ciudad debido a trabajos de infraestructura hidráulica.

La dependencia realizará la conexión de un pozo a la Red General de Agua Potable, como parte de las obras que lleva a cabo para fortalecer el suministro del recurso.

¿Qué zonas se verán afectadas?

La suspensión del servicio se llevará a cabo de las 9:00 a las 16:00 horas y afectará principalmente al Parque Industrial Intermex Sur y las zonas aledañas.

Los trabajos se desarrollarán en el Pozo 273, ubicado sobre la avenida Del Desierto, casi en el cruce con Prolongación Miguel de la Madrid.

La dependencia precisó que las labores se realizarán al interior de las instalaciones del pozo, por lo que no será necesario cerrar vialidades ni habrá afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

Piden almacenar agua con anticipación

Ante la interrupción temporal del suministro, la JMAS recomendó a los habitantes y usuarios de las áreas afectadas realizar el acopio suficiente de agua potable para cubrir sus necesidades básicas y actividades cotidianas durante el tiempo que duren las maniobras.

“Derivado de los trabajos, se impactará en el servicio a los residentes del Parque Industrial Intermex Sur y zonas aledañas”, informó el organismo operador.

Servicio se restablecerá al concluir las obras

Una vez finalizada la conexión del pozo a la red general, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual hasta operar con normalidad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos durante la suspensión programada.

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