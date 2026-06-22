Maru Campos exige investigar a Rocha Moya: pone en riesgo negociación del T-MEC

GENERANDO AUDIO...

Maru Campos exige entrega de Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

Este domingo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que la soberanía de México está en riesgo por la impunidad con la que, aseguró, el Gobierno federal ha tratado a funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, señalando a Rubén Rocha Moya.

La mandataria estatal difundió un mensaje en redes sociales en el que rechazó cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. No obstante, sostuvo que la principal amenaza es la falta de aplicación de la ley contra quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Maru Campos pide entregar a Rubén Rocha Moya

Durante su posicionamiento, Campos exigió al Gobierno federal investigar a los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses y solicitó que se entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Hoy más que nunca, amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices, y que se investigue públicamente a los demás acusados.

La gobernadora señaló que las discusiones recientes en Estados Unidos sobre posibles acciones contra los cárteles y los efectos de la inseguridad en la relación bilateral tienen origen en la impunidad hacia ciertos funcionarios.

Advierte riesgos para México y el T-MEC

A su vez, la mandataria advirtió que una eventual pérdida de confianza de los socios comerciales de México o cualquier afectación al T-MEC tendría consecuencias para millones de empleos y familias.

Asimismo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reflexionar sobre las implicaciones de proteger a funcionarios señalados por la justicia.

Critica protección a políticos señalados

Maru Campos acusó al Gobierno federal de proteger a personajes vinculados con investigaciones o señalamientos relacionados con el crimen organizado.

También sostuvo que las instituciones encargadas de procurar justicia actúan contra quienes combaten a la delincuencia, mientras que los acusados de nexos con grupos criminales permanecen sin ser investigados.

La patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a exigir transparencia, justicia y el esclarecimiento de los casos relacionados con presuntos vínculos entre la política y el crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.