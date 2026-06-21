Repican campanas en iglesias de Chihuahua por sacerdotes jesuitas a 4 años de su homicidio en Cerocahui

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Las campanas de varios templos católicos en la ciudad de Chihuahua repicaron la tarde de este sábado para recordar a los sacerdotes jesuitas asesinados en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique en la sierra de Chihuahua.

En punto de las 15:00 horas, las campanas de templos como el Sagrado Corazón de Jesús, parroquia jesuita en la ciudad de Chihuahua, sonaron por dos minutos y medios.

Con ese acto simbólico, se recuerda y honra la memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ambos asesinados dentro de la iglesia de Cerocahui el pasado 20 de junio del 2022.

El victimario fue el líder criminal de esa región José Noriel Portillo Gil, alias el “Chueco”, quien perseguía al guía de turistas Pedro Palma, mismo que buscó refugio dentro del templo jesuita, hasta donde llegó el líder criminal y acabó con la vida del guía de turistas y de los dos sacerdotes que intentaron socorrerlo, mismos que cayeron muertos al pie del altar.

Posteriormente, el presunto delincuente fue asesinado en el municipio de Choix, Sinaloa, el 13 de marzo del 2023, por integrantes de su propio cártel.

A cuatro años del asesinato de los sacerdotes, fueron recordados en las distintas eucaristías, y repicaron las campanas en varios templos católicos. Además, se celebró una misa en la iglesia donde ocurrieron los hechos, a la cual asistió la gobernadora María Eugenia Campos, acompañada por los integrantes de su gabinete.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.