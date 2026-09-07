Chihuahua lanza convocatoria para mujeres artistas; darán 5 mil pesos por murales contra la violencia

| 12:12 | J.L. Márquez | Uno TV
Chihuahua murales
Apoyo para mujeres artistas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Chihuahua abrió la convocatoria del concurso “Murales por una vida libre de violencia”, que ofrece estímulos económicos de 5 mil pesos para las artistas que busquen promover los derechos humanos de las mujeres a través del arte. 

¿Cómo participar en la convocatoria para mujeres artistas en Chihuahua?

Las interesadas en participar deberán presentar una obra original e inédita, realizada de manera manual sobre un soporte de 50 por 35 centímetros que aborde uno de los siguientes temas: 

  • Prevención de la violencia contra las mujeres y la identificación de señales de riesgo
  • Derechos humanos y la igualdad de género
  • Empoderamiento de mujeres y niñas
  • Cultura de la denuncia
  • Redes comunitarias e institucionales de apoyo

El registro se hace en línea, llenando el formulario disponible en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2doaL3alCkZjtZVf_brfsVG9WOQjt7IlaQs9P_bMp8yRcw/viewform 

Es importante resaltar que no se aceptarán trabajos realizados con inteligencia artificial y su uso es motivo de descalificación.

Requisitos para participar

  • Mujeres mayores de 18 años a título individual o en representación de colectivas artísticas/feministas
  • Identificación oficial vigente (INE)
  • Semblanza curricular breve
  • Carta de autoría y originalidad debidamente firmada
  • Declaración bajo protesta de decir verdad de no uso de inteligencia artificial debidamente firmada
  • Carta de cesión de derechos para uso institucional debidamente firmada
  • Descripción del proyecto (máximo 2 cuartillas) que detalle concepto, vinculación con los ejes temáticos, explicación de elementos visuales e impacto esperado

Fechas clave del concurso

La fecha límite de entrega de propuestas es el próximo 9 de septiembre a las 13:00 horas; los resultados se publicarán el 22 de septiembre de 2026.

Las finalistas participarán en una votación ciudadana a través de la cuenta oficial de Facebook del ICHMujeres, del 17 al 21 de septiembre, para definir a las seis ganadoras. Cada una de ellas recibirá un premio económico de 5 mil pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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