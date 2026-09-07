Chihuahua lanza convocatoria para mujeres artistas; darán 5 mil pesos por murales contra la violencia

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Apoyo para mujeres artistas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Chihuahua abrió la convocatoria del concurso “Murales por una vida libre de violencia”, que ofrece estímulos económicos de 5 mil pesos para las artistas que busquen promover los derechos humanos de las mujeres a través del arte.

¿Cómo participar en la convocatoria para mujeres artistas en Chihuahua?

Las interesadas en participar deberán presentar una obra original e inédita, realizada de manera manual sobre un soporte de 50 por 35 centímetros que aborde uno de los siguientes temas:

Prevención de la violencia contra las mujeres y la identificación de señales de riesgo

Derechos humanos y la igualdad de género

Empoderamiento de mujeres y niñas

Cultura de la denuncia

Redes comunitarias e institucionales de apoyo

El registro se hace en línea, llenando el formulario disponible en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2doaL3alCkZjtZVf_brfsVG9WOQjt7IlaQs9P_bMp8yRcw/viewform

Es importante resaltar que no se aceptarán trabajos realizados con inteligencia artificial y su uso es motivo de descalificación.

Requisitos para participar

Mujeres mayores de 18 años a título individual o en representación de colectivas artísticas/feministas

Identificación oficial vigente (INE)

Semblanza curricular breve

Carta de autoría y originalidad debidamente firmada

Declaración bajo protesta de decir verdad de no uso de inteligencia artificial debidamente firmada

Carta de cesión de derechos para uso institucional debidamente firmada

Descripción del proyecto (máximo 2 cuartillas) que detalle concepto, vinculación con los ejes temáticos, explicación de elementos visuales e impacto esperado

Fechas clave del concurso

La fecha límite de entrega de propuestas es el próximo 9 de septiembre a las 13:00 horas; los resultados se publicarán el 22 de septiembre de 2026.

Las finalistas participarán en una votación ciudadana a través de la cuenta oficial de Facebook del ICHMujeres, del 17 al 21 de septiembre, para definir a las seis ganadoras. Cada una de ellas recibirá un premio económico de 5 mil pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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