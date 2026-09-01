Difieren audiencia de Francisco Garduño; víctimas rechazan “reparación” con fondos públicos

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Francisco Garduño. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La audiencia de Francisco Garduño Yáñez, programada en Ciudad Juárez, Chihuahua, para revisar el cumplimiento de las condiciones de su proceso penal, fue diferida debido a que el imputado no compareció de manera física en el tribunal.

Difieren audiencia de Francisco Garduño porque no se presentó

A pesar de la obligatoriedad presencial de la diligencia, Garduño Yáñez no acudió al recinto judicial y no se le permitió desahogar la comparecencia a través de medios virtuales.

Los defensores de los afectados calificaron esta ausencia como una falta de respeto directa hacia el sistema de justicia y hacia las propias víctimas de la tragedia del incendio.

El abogado de derechos humanos Marcos Zavala informó que solicitaron formalmente que el excomisionado sea apercibido con una medida de apremio para obligarlo a presentarse en persona en la próxima fecha, enfatizando el enorme esfuerzo y la desigualdad que enfrentan los sobrevivientes y familiares de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes tuvieron que desvelarse y trasladarse para conectarse de manera remota a la sesión.

“El día de hoy fue toda una falta de respeto a las víctimas, al sistema de justicia penal mexicano, inclusive para a la sociedad mexicana y las sociedades de cada uno de los países, porque el señor Francisco “N” pues no acudió a la audiencia como tiene que acudir. Nosotros solicitamos se le aperciba para que se le aplique una medida de apremio y también pues señalamos que a lo largo de 3 años y medio las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación”. Marcos Zavala

Víctimas rechazan “reparación” con fondos públicos

En el centro del debate judicial, los representantes de las víctimas manifestaron su absoluto rechazo a dar por cumplidas las condiciones impuestas al exfuncionario, denunciando que el dinero para la reparación económica no provino de sus recursos personales.

Los defensores legales expusieron que las compensaciones entregadas no corresponden a un esfuerzo del bolsillo de Garduño Yáñez, sino que fueron pagadas utilizando fondos públicos pertenecientes al propio Instituto Nacional de Migración (INM).

Ante esta situación, señalaron que validar este pago estatal como cumplimiento del imputado representaría una simulación y una muestra de cómo se utiliza la maquinaria del Estado para garantizar una impartición de justicia selectiva.

Ciudadanos y activistas exigen justicia

Al mismo tiempo que se cancelaba la sesión en el tribunal, ciudadanos y activistas de la sociedad civil realizaron una manifestación de protesta en el exterior del Poder Judicial de la Federación para exigir justicia verdadera y recordar a las víctimas.

Ubicados sobre la Avenida Tecnológico, los manifestantes colocaron mantas, realizaron lecturas colectivas y pegaron imágenes con consignas de reclamo, recordando que la tragedia terminó con la vida de 40 personas y causó graves estragos en los 27 sobrevivientes.

Además, acusaron de indolentes a las autoridades de justicia al señalar el contraste de que, mientras el excomisionado de Migración se mantiene en libertad absoluta y con una vida normal, otros implicados aún permanecen presos y sus procesos a medias.

Finalmente será el Órgano de Administración del Poder Judicial quien establezca la nueva fecha de la audiencia y si se aplicará alguna sanción a Garduño.

¿Quién es Francisco Garduño?

A principios de este año, Francisco Garduño fue nombrado como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, los cuales están apegados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

En el mes de abril del pasado año, Francisco Garduño dejó su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, durante sus labores, ocurrió el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo del 2023, en el que fallecieron 40 personas.

Francisco Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. En enero de 2025, un juez concedió la suspensión condicional del proceso por un periodo de 18 meses, además del cumplimiento de ciertas condiciones.

Cuatro meses después, en abril, se hizo oficial la salida de Garduño al frente del INM, y su cargo fue ocupado por Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.

Como parte de las condiciones impuestas por el juez, el excomisionado del INM ofreció disculpas públicas por la tragedia en la estación migratoria.

“Ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento causado a ustedes y su familia que vieron cambiar su vida para siempre a las víctimas, sobrevivientes y lesionados (…) Reconozco que estos hechos son inaceptables”, señaló en su mensaje público.

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