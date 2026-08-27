NutriChihuahua entrega 2 mil 600 apoyos a personas vulnerables

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NutriChihuahua entrega 2 mil 600 apoyos. Foto: Gobierno de Chihuahua.

Las autoridades de Chihuahua informaron que, a través de la estrategia NutriChihuahua, lograron entregar 2 mil 600 apoyos dirigidos principalmente a personas vulnerables. Esto, resaltaron, en el marco de la Ruta Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos.

2 mil 600 apoyos de NutriChihuahua para personas vulnerables

De acuerdo con el Gobierno de Chihuahua, durante la ruta de la gobernadora Maru Campos por diferentes regiones del estado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la estrategia NutriChihuahua, entregó 2 mil 600 apoyos a personas en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, Jesús Carrillo, titular de la dependencia, indicó que por medio el comedor móvil se ofrecieron platillos calientes y snacks saludables en Temósachic, Julimes y Rosales de manera gratuita, principalmente para personas mayores, niñas y niños.

Además, agregó, se entregaron mil 200 despensas con productos de la canasta básica a familias de Bachíniva, Meoqui y Delicias, para la preparación de alimentos.

Seguirá la estrategia NutriChihuahua

Además de que las autoridades estatales destacaron que las jornadas realizadas permitieron mantener un diálogo con habitantes de diferentes regiones y conocer directamente su percepción de la estrategia; aseguró que se mantendrá NutriChihuahua en diferentes localidades, por medio de la unidad móvil y de la apertura de nuevos comedores comunitarios, con el objetivo de ampliar su cobertura y beneficiar a más personas.

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