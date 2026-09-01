SCJN respalda ley de Chihuahua sobre uso correcto del español en escuelas y permite lenguaje inclusivo

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SCJN respalda lenguaje inclusivo. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de Chihuahua, luego de la polémica modificación a la Ley Estatal de Educación para defender el “uso correcto” de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

Congreso de Chihuahua aprobó una reforma contra el lenguaje inclusivo en escuelas

En octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó modificar el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. Esta reforma fue vista como un intento de prohibir el lenguaje inclusivo de las escuelas.

“En la etapa básica de la educación, los niños forman las bases de su competencia lingüística, por ello, enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita; sin embargo, sin esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo”. Congreso del Estado de Chihuahua a través de un comunicado.

De acuerdo con el diputado local del PAN, Carlos Olson San Vicente, quien impulsó la iniciativa, se debe dejar de “imponer cuestiones ideológicas del lenguaje”, pues dificultan el aprendizaje.

“Lo que estamos haciendo es que a nuestros niños se les dejen de imponer cuestiones ideológicas en el lenguaje que dificultan la comprensión, la lectura y el aprendizaje, y más tarde, cuando son jóvenes, el pensamiento crítico”. Carlos Olson San Vicente, diputado local del PAN.

SCJN respalda Reforma a la Ley Estatal de Educación, pero defiende uso del lenguaje inclusivo

El lunes, la SCJN validó el artículo 8, fracción XXVIII, de la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua, para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español, pero determinó que esta norma no debe interpretarse como una prohibición a la enseñanza del lenguaje inclusivo.

“Aunque durante el proceso legislativo se expresaron posturas en contra de la enseñanza de este lenguaje, esa finalidad no quedó plasmada en el texto aprobado, por lo que cualquier interpretación en ese sentido debe descartarse”, informó la SCJN

También mencionó que “fomentar el conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas no vulnera la libertad de expresión ni autoriza la censura de contenidos o puntos de vista”.

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