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Las restricciones a visas de Estados Unidos han cambiado la rutina de familias que viven en Ciudad Juárez y cuyos hijos cruzan la frontera para estudiar. Ante el temor de perder su documento migratorio por el llamado “turismo de parto”, algunos padres han optado por permanecer en México.

La medida ha provocado que menores de edad crucen solos los puentes internacionales rumbo a sus escuelas en Estados Unidos. Lo que antes era un recorrido acompañado por sus padres ahora representa un reto, principalmente para los niños que cursan kínder o primaria.

Restricción a visas deja a estudiantes cruzando solos a EE. UU.

Los padres permanecen del lado mexicano mientras sus hijos se dirigen a sus centros de estudio. Lluvia Miranda, madre de familia afectada, explicó que tener hijos en Estados Unidos era una práctica común entre algunas familias de la frontera.

“Es una práctica que se realiza comúnmente aquí en la frontera, en donde los niños regularmente nacen allá”, señaló. Agregó que esta posibilidad cambió recientemente debido a las nuevas políticas.

Padres temen no poder acudir ante una emergencia

Una de las principales preocupaciones es qué pasaría si sus hijos tienen una emergencia mientras se encuentran en Estados Unidos y ellos no pueden cruzar para apoyarlos.

Miranda señaló que la situación también podría impedir que algunos padres acudan a eventos importantes, como graduaciones o actividades escolares de sus hijos.

“Nos están quitando no nada más la visa, sino la posibilidad de incluso acudir a las graduaciones o a los eventos de nuestros hijos”, expresó.

Niños forman grupos para cruzar los puentes internacionales

Catalina Montalvo, estudiante que cruza diariamente, explicó que para los jóvenes mayores el recorrido puede resultar más sencillo debido a que cuentan con mayor independencia. Sin embargo, consideró que la situación cambia para los menores que van a primaria o kínder.

“La verdad se me hace muy difícil”, dijo al referirse a los pequeños que ya no pueden contar con el acompañamiento de sus padres durante el trayecto.

Ante este escenario, algunos niños han desarrollado sus propios mecanismos de seguridad. Montalvo señaló que suele observar grupos de menores cruzando juntos.

“Normalmente veo grupitos de niños chiquitos; yo creo que para que se vayan todos juntos y no se pierdan”, explicó.

Las familias fronterizas buscan adaptarse mientras se mantienen las nuevas directrices migratorias y sus hijos continúan cruzando hacia Estados Unidos para asistir a la escuela.

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