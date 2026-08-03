Ciudad Juárez ofrece 100% de descuento en recargos del predial durante agosto

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En Ciudad Juárez hay descuentos en pago del predial. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las personas con adeudos en el impuesto predial o en infracciones de vialidad podrán aprovechar descuentos en los recargos durante todo agosto, informó la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Descuentos en Ciudad Juárez, Chihuahua

De acuerdo con la directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, los contribuyentes con rezago en el pago del predial podrán obtener un 100% de descuento en los recargos, siempre que la cuenta no se encuentre en proceso jurídico ni cuente con algún amparo.

Foto: Captrua Municipio de Ciudad Juárez

Asimismo, durante este mes se aplicará un 50% de descuento en los recargos de infracciones de vialidad, con el objetivo de facilitar que un mayor número de ciudadanos regularice su situación.

La funcionaria invitó a las y los contribuyentes a aprovechar estos beneficios antes de que concluya agosto

“Invitamos a las y los contribuyentes a aprovechar estos descuentos que estarán disponibles durante todo el mes de agosto. Es una excelente oportunidad para regularizar sus adeudos y obtener un importante ahorro”, señaló Romero Aguilar.

Los pagos pueden realizarse en las cajas de cobro ubicadas en los distintos edificios municipales, así como a través del portal oficial del Municipio, la aplicación móvil Juárez Conectado, instituciones bancarias con la referencia de pago correspondiente y tiendas Del Río.

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