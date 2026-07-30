Localizan muerta a esposa del alcalde de Madera, Chihuahua; presumen suicidio

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Erika Hernández, esposa del presidente municipal de Madera. Foto: Uno TV

La señora Erika Hernández, esposa del presidente municipal de Madera, Chihuahua, Arnoldo Jáquez, fue localizada sin vida dentro de su domicilio.

El reporte llegó al número de emergencia 911 la tarde de este miércoles y al acudir los elementos de la policía, se encontraron con el cuerpo de la mujer.

En un principio de habló de un posible feminicidio; sin embargo, el fiscal de distrito de la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo, aclaró que el cuerpo se encontraba suspendido, por lo que la línea de investigación apunta a un suicidio.

Dentro del informe preliminar se destaca que no se localizaron indicios de que el domicilio hubiera sino allanado, incluso se dio a conocer que la mujer se encontraba sola en la casa cuando ocurrieron los hechos.

El fiscal de distrito descartó que se haya abierto una carpeta de investigación, por posibles denuncias anteriores por violencia familiar, por lo que descartó que sea el objeto de la carpeta de investigación.