Presa Pico de Águila alcanza 90% de almacenamiento y lidera nivel de agua en Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Presa Pico de Águila se coloca como la más llena de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que la presa Pico de Águila, ubicada en Coronado, Chihuahua, alcanzó un nivel de almacenamiento de 90.07%, colocándose como la presa con mayor capacidad ocupada en el estado.

Presa Pico de Águila registra mayor almacenamiento en Chihuahua

De acuerdo con el monitoreo de las autoridades, la presa Pico de Águila cuenta actualmente con un almacenamiento de 43 mil 480 millones de metros cúbicos, cifra que la mantiene en el primer lugar entre las seis principales presas de Chihuahua.

En segundo lugar se encuentra la presa Francisco I. Madero, con un nivel de 60.41%, mientras que la presa Chihuahua reporta un almacenamiento del 40.34% de su capacidad.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los niveles de las presas que forman parte de la cuenca del río Bravo, con el objetivo de analizar las condiciones hídricas y prevenir posibles riesgos.

La Boquilla mantiene el menor nivel de agua

El reporte del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que la presa La Boquilla es la que presenta el menor almacenamiento en el estado.

Esta infraestructura tiene una capacidad aproximada para contener 708 mil 400 millones de metros cúbicos, pero actualmente registra únicamente un 24.88% de llenado.

Por su parte, la presa Luis L. León presenta un almacenamiento cercano al 60%, mientras que El Rejón mantiene un nivel del 35%, ubicándose dentro de los rangos medios respecto al resto de las presas monitoreadas.

Agua de la presa Pico de Águila será destinada a actividades productivas

Autoridades señalaron que el nivel registrado en la presa Pico de Águila en Coronado representa una oportunidad para fortalecer las actividades de los sectores ganadero y agrícola, luego de los efectos de la sequía registrada durante los últimos años.

Roberto Baca destacó la importancia de utilizar el recurso hídrico de manera responsable, debido a que las condiciones de disponibilidad de agua continúan siendo un reto para distintas regiones del norte del país.

Presas de Chihuahua mantienen monitoreo por condiciones hídricas

Las autoridades indicaron que continuarán con el seguimiento de los niveles de almacenamiento en las presas del estado para conocer su evolución y tomar decisiones relacionadas con el uso del agua.

En el caso del norte de Durango, la presa San Gabriel reportó un almacenamiento del 20% de su capacidad total, que alcanza los 50 mil 775 millones de metros cúbicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.