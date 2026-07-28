Liberan 2.5 millones de moscas para combatir el gusano barrenador en Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Gusano barrenador en México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que, como parte de las acciones para combatir la presencia del gusano barrenador en el ganado mexicano, se han liberado 2.5 millones de moscas estériles en el sur de Chihuahua.

Liberan 2.5 millones de moscas estériles en Chihuahua para combatir gusano barrenador

El pasado 24 de julio se completó el primer ciclo de producción y esterilización de pupas estériles, en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas. Más tarde, las moscas fueron embarcadas a Tampico para después trasladarlas a Chihuahua, para combatir la presencia del gusano barrenador en dicho estado.

Esta medida marca un hito para México, ya que es el primer ciclo de producción de moscas estériles en el país desde 2012. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) menciona que la producción de moscas continuará hasta alcanzar la cifra de 100 millones de insectos a final de año.

Las moscas se colocaron en cámaras de dispersión terrestre, con la intención de dispersarse en el municipio de Coronado, Chihuahua. Para identificar los insectos las pupas se tiñen con colorante verde y así cuando el insecto abre la pupa, se impregna del colorante

¿Cómo funciona la técnica de las moscas estériles?

El método empleado en la nueva planta es conocido como Técnica del Insecto Estéril y consiste en criar millones de moscas del gusano barrenador, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Al aparearse con las hembras silvestres, los machos estériles no producen descendencia, lo que provoca una disminución gradual de la población de la plaga hasta su erradicación

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.