Ganaderos de Chihuahua celebran reapertura fronteriza con EE. UU.

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El sector ganadero de Chihuahua recibió con optimismo el anuncio de autoridades estadounidenses sobre la reapertura en fases de las estaciones cuarentenarias. La medida permitirá restablecer operaciones en dos puertos de entrada clave para la exportación de ganado del estado.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, señaló que la reapertura representa un paso importante para normalizar el flujo comercial con Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que también obliga a reforzar las acciones sanitarias ante la presencia de parásitos en la zona sur de la entidad.

Refuerzan cercos sanitarios tras reapertura a importación de ganado

La dirigencia ganadera informó que redoblará los esfuerzos para contener la plaga y mantener la contingencia sanitaria a más de 300 kilómetros de la frontera.

“Celebramos la noticia por parte de las autoridades americanas que se da con esta reapertura en fases de las cuarentenarias, que en este caso a Chihuahua vienen dos puertos que se van a restablecer”, declaró Bustillos Fuentes.

La movilización de animales estará permitida para los productores que cumplan de manera estricta con el protocolo de inspección, tratamiento y control sanitario establecido.

Entre las instrucciones dirigidas a los rancheros se encuentran:

Retirar y limpiar las larvas encontradas.

Curar las heridas con productos específicos.

Aplicar ivermectina o doramectina .

. Realizar un baño con producto larvicida.

Reportar los casos detectados.

Una vez cumplido el proceso sanitario, el ganado podrá movilizarse tres días después del reporte del caso, de acuerdo con la información proporcionada por la organización ganadera.

Unión Ganadera pide reportar todos los casos

La Unión Ganadera de Chihuahua hizo un llamado a los productores para mantener la transparencia y reportar de forma constante cualquier nuevo caso. Esta información permitirá ubicar con precisión las zonas afectadas y elaborar un mapa de la contingencia sanitaria.

“Es importante que sigamos reportando los casos para saber dónde está la contingencia sanitaria. Tenemos que redoblar los esfuerzos para que no llegue a 300 kilómetros de la frontera y podamos estar confiados en que la reapertura sigue para Chihuahua”, indicó el dirigente.

El despliegue técnico y administrativo tiene como objetivo proteger el estatus sanitario de Chihuahua y evitar que la presencia de la plaga ponga en riesgo la reapertura comercial.

Las acciones también buscan garantizar que el restablecimiento de las estaciones cuarentenarias se mantenga firme y permita beneficiar a los productores ganaderos de la entidad.

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