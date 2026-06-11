Reaparece César Jauregui, exfiscal de Chihuahua, tras caso CIA; va por la presidencia municipal de la capital

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César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

César Jauregui, exfiscal de Chihuahua, reapareció públicamente para anunciar que buscará la candidatura del PAN para competir en las elecciones del próximo año por la presidencia municipal de la capital. Recordemos que renunció al cargo por el caso de los agentes de la CIA que fallecieron durante un operativo en el municipio de Morelos.

César Jauregui buscará la presidencia municipal de Chihuahua

Ayer miércoles, César Jauregui publicó un video en redes sociales en el que informa sus intenciones de seguir trabajando por Chihuahua capital. Aunque no se permite adelantarse a los tiempos electorales, en su mensaje queda claro que buscará la presidencia municipal.

“Yo he decidido servir a Chihuahua toda mi vida y esa decisión sigue firme. Por eso hoy quiero decirles algo con toda claridad: seguiré trabajando por Chihuahua Capital (…) Voy a seguir caminando, voy a seguir escuchando y voy a seguir construyendo, en las colonias, en los barrios”.

En su mensaje menciona que buscará postularse con el Partido Nacional de Acción (PAN) e intentará ganarse el apoyo de “hasta el último panista” de la capital, ya que su proyecto se basa en la unidad.

Aún faltan varios meses para que los partidos definan a los candidatos que competirán en las elecciones de 2027, pero de momento, ya salió uno de los primeros “destapados” en las elecciones de Chihuahua.

¿Por qué dejó el cargo César Jauregui?

A finales del pasado mes de abril, César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal general de Chihuahua tras la polémica por la presunta participación de dos agentes de la CIA en un operativo en la entidad, quienes murieron en un accidente.

Mediante un mensaje informó que su renuncia irrevocable fue entregada y recibida en el despacho de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. “Entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo. Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada”, declaró

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