Corte de agua en Ciudad Juárez: lista de colonias que se quedarán sin suministro

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Obras hidráulicas afectarán el servicio de agua en Ciudad Juárez. Foto:Getty Images

Habitantes de al menos seis colonias de Ciudad Juárez podrían presentar falta de agua o baja presión este viernes 26 de junio debido a trabajos que realizará la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para conectar el pozo 274 a la red general de agua potable en la colonia Ejido Zaragoza.

Las labores se llevarán a cabo de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, por lo que se recomendó a los residentes almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

¿Qué colonias de Ciudad Juárez podrían quedarse sin agua?

La JMAS informó que las siguientes colonias podrían registrar suspensión temporal del servicio o una disminución en la presión del agua:

Parajes de San Juan

Privadas Florencia

Urbivilla del Cedro

Lomas del Desierto

Valle de Oriente

Sectores aledaños

El organismo señaló que las afectaciones serán temporales y están relacionadas con la conexión del nuevo pozo al sistema de distribución de agua potable.

Trabajos de la JMAS se realizarán en el bulevar Fundadores

Las obras se desarrollarán en el cruce del bulevar Fundadores y la calle Monte de Aragón, en el suroriente de la ciudad.

Además de las afectaciones en el suministro de agua, la dependencia informó que será necesario cerrar el carril de extrema izquierda en sentido de sur a norte sobre el bulevar Fundadores, por lo que pidió a los automovilistas conducir con precaución y tomar previsiones.

Obras buscan mejorar el suministro de agua en Ciudad Juárez

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento indicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la distribución de agua potable en Ciudad Juárez, especialmente en el sector suroriente.

La conexión del pozo 274 permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento en la zona y mejorar la capacidad de distribución del recurso en beneficio de los usuarios.

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