Fuerte video: rayo mata a turista en el mirador de la cascada de Basaseachi en Chihuahua

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Autoridades confirmaron el fallecimiento. Foto: Protección Civil Chihuahua

Un turista de 27 años falleció mientras visitaba la Cascada de Basaseachi, en Chihuahua, tras ser impactado por un rayo. En redes sociales circula un video que, presuntamente, muestra el momento exacto en que ocurrió la tragedia.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

RAYO MORTAL



Un turista de 27 años murió luego de ser alcanzado por un rayo en el Mirador de la Cascada de Basaseachi, Chihuahua, además cinco personas más resultaron lesionadas, entre ellas una mujer embarazada reportada como grave.#Chihuahua pic.twitter.com/9Ju2pGLiGq — El Diario Aguascalientes (@DiarioEl91739) June 30, 2026

Turista muere tras impacto de un rayo en la Cascada de Basaseachi

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que el pasado domingo por la tarde falleció electrocutado un turista identificado como Héctor Manuel M.D., de 27 años, tras la caída de un rayo en el divisadero de la Cascada de Basaseachi. El reporte menciona que la víctima iba acompañada de familiares, quienes resultaron lesionados.

La hermana de Héctor Manuel le explicó a la Fiscalía que el cielo estaba nublado, con muchos rayos; mientras caminaban de regreso al divisadero de la cascada, vio a su hermano hablando por teléfono cuando cayó el rayo; momentos después lo encontró tirado en el suelo, ya sin signos vitales.

Paulina P. G., esposa del fallecido, resultó lesionada tras el impacto y la trasladaron a una clínica para recibir atención médica; por otra parte, el cuerpo de Héctor Manuel fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicar la necropsia de ley.

Usuarios de redes sociales han compartido un vídeo que muestra el momento en que cayó el rayo. Las imágenes muestran a una persona grabando la Cascada de Basaseachi cuando de repente se escucha un fuerte estruendo en el cielo; la persona que grababa con su teléfono cayó al suelo de manera inmediata y lo último que se alcanza a ver son sus tenis.

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