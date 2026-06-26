Crematorio Plenitud: a un año del horror, aún hay restos sin identificar

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La investigación del Crematorio Plenitud destapó una cadena de irregularidades en el sector funerario en la región.

Al día de hoy se han interpuesto 157 denuncias por fraude contra diversas funerarias que subcontrataron los servicios del crematorio, de las cuales 74 ya fueron judicializadas.

“Al momento se les notifica que se ha localizado su familiar, al momento que el asesor jurídico y el Ministerio Público les explican todos y cada uno de sus derechos”, refirió Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.

Investigan a funcionarios por posibles omisiones

Además, se investigan omisiones administrativas y penales de funcionarios de la Coespris y de diversas direcciones municipales de Ciudad Juárez, como Ecología, Protección Civil y Desarrollo Urbano.

Alma Vázquez, coordinadora general del Ministerios Públicos en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mencionó:

“Esta Fiscalía repitió una vista a la Secretaría de la Función Pública por las posibles faltas administrativas de servidores públicos de Coespris, tanto titulares como verificadores, así como servidores públicos del municipio de Ciudad Juárez”.

Lanzarán campaña de pruebas de ADN gratuitas

La Fiscalía General del Estado anunció una campaña dirigida a las familias que contrataron servicios funerarios entre 2022 y 2025 y que tengan dudas sobre el destino final de sus familiares.

El acompañamiento a las víctimas indirectas, que incluye asesoría jurídica y apoyo psicológico, se mantiene de forma permanente a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Aún faltan 135 cuerpos por identificar

“Una campaña que nos permita a todas aquellas familias que consideren dentro de algunas variables… en tiempo y en circunstancia puedan acudir a toma de muestra para poder continuar o darle seguimiento a dicho proceso”, dijo Francisco Sáenz, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado.

Al día de hoy, aún faltan 135 cuerpos por identificar y no hay aún detenidos que estén directamente relacionados con el caso.

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