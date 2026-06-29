Incendio en recicladora de Casas Grandes, Chihuahua, genera enorme nube de humo

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Incendio en recicladora de Casas Grandes. Foto: Getty Images| Ilustrativa

Un incendio se registró este lunes en la recicladora de Casas Grandes, Chihuahua, lo que provocó una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Quemazón en recicladora del km 26 de la carretera Casas Grandes pic.twitter.com/6fOy8Ihq9j — R2Noticias (@R2_Noticias) June 29, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió parte de las instalaciones de la recicladora, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar para controlar y sofocar las llamas.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una columna de humo negro que se elevó varios metros, mientras las labores de combate al incendio continúan para evitar que el fuego se propague a áreas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.

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