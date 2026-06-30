Se cumple un año de dolor para los familiares del Crematorio Plenitud

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Se cumplió un año del hallazgo de cientos de cuerpos en el Crematorio Plenitud, y el sentimiento entre los deudos es desilusión, cansancio y una salud física y emocional deteriorada.

Lo que comenzó con la búsqueda de respuestas se ha transformado, según los afectados, en un año de “impunidad, simulación, corrupción e inacción” por parte de las autoridades del estado.

“Para mí está siendo demasiado difícil, ya me está trayendo incluso problemas de salud, por la depresión, por la incertidumbre, por ha sido una pesadilla… un año ya de esta incertidumbre de no dormir, de tener pesadillas, de estar con pues con esa zozobra”

Verónica Gamboa / integrante del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia

El sentimiento de hartazgo es colectivo, pues muchos familiares se encuentran desgastados económica y emocionalmente, al punto de considerar abandonar la lucha.

“Todos estamos en el mismo sentir. Ya muchos están ya cansados, ¿no? Están desgastados, muchos, sinceramente muchos ya han tirado la toalla, y otros están ya muy cerca de hacerlo, incluso yo”

Verónica Gamboa / integrante del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia

Aseguran que la desconfianza en las instituciones es total. Pese a que la Fiscalía reporta avances en la identificación de 248 cuerpos, los deudos señalan que la información es repetitiva y que el proceso ha sido lento.

“Lo mismo que nos han dicho desde hace un año, que no nos queda precisamente más que esperar y que avances que ha habido, pues ha sido el reconocimiento ya de varios cuerpos… yo les hice la pregunta, que si ya podía descartar que estuviera mi papá ahí… ya también vi el catálogo de prendas, que también fue algo muy duro, muy difícil y le digo: ¿ya puedo descartar que esté?, me dice: no”

Verónica Gamboa / integrante del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia

Además, denuncian una alineación para mantener la opacidad, pues el dueño del Crematorio Plenitud sigue prófugo y aún sin ficha roja.

“Lo que sí, a nosotros nos causó mucha sorpresa fue la liberación del dueño del crematorio, era algo que sinceramente nosotros no nos esperábamos, fue un shock para nosotros. Fue, yo lo mencioné en algunas ocasiones, una burla”

Verónica Gamboa / integrante del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia

El caso también ha estado marcando una división entre las familias y en las agrupaciones, principalmente los colectivos Justicia Para Nuestros Deudos y Memoria, Dignidad y Justicia.

Las familias señalan la responsabilidad de instituciones reguladoras como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que no han sido incluidas en las investigaciones penales.

Mientras la autoridad en Chihuahua sostiene que el único responsable es el crematorio, los deudos insisten en que hubo una licencia de operación irregular y una falta de vigilancia que permitió el fraude reiterado.

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