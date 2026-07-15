Julián LeBarón buscará la gubernatura de Chihuahua con Somos MX en 2027

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Julián LeBarón buscará la gubernatura de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Julián LeBarón buscará convertirse en candidato a la gubernatura de Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027 con el respaldo del partido Somos México (Somos MX), informó el presidente nacional de esa fuerza política, Guadalupe Acosta Naranjo.

El dirigente precisó que la postulación se formalizará cuando lo permitan los tiempos establecidos por la ley electoral y subrayó que se trata de una candidatura ciudadana, por lo que LeBarón no tendrá que afiliarse al partido.

“Se ha tomado la decisión de que Julián, en el momento procesal debido en que tengamos que resolver nuestras candidaturas de acuerdo en el marco de la ley, estrictamente de la ley, Julián buscará ser el candidato de Somos México, cosa que a nosotros nos da no solamente gusto, sino orgullo, porque exactamente para eso hicimos Somos México”. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos MX

LeBarón promete trabajar por la paz en Chihuahua

Julián LeBarón agradeció el respaldo recibido e invitó a la ciudadanía de Chihuahua a sumarse al proyecto, al asegurar que su objetivo es impulsar acciones para recuperar la seguridad, la libertad y la paz en los 67 municipios del estado.

El activista explicó que decidió participar con Somos MX por la cercanía y confianza que mantiene con sus dirigentes, además de considerar que se trata de una organización política de reciente creación que no carga con los antecedentes de otros partidos.

LeBarón también confirmó que continuará respaldando a las Madres Buscadoras, movimiento con el que ha colaborado en distintos estados del país.

Revela amenazas de muerte y apoyo de la Guardia Nacional

Durante el encuentro con medios, LeBarón informó que ha recibido amenazas de muerte, situación que obligó a parte de su familia a salir del país.

Señaló que se comunicó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ordenó que elementos de la Guardia Nacional reforzaran su seguridad.

Somos MX asegura que respetará la ley electoral

Guadalupe Acosta Naranjo sostuvo que la aspiración de LeBarón se desarrollará conforme a los tiempos legales y rechazó realizar campañas anticipadas.

El dirigente señaló que la Constitución permite a cualquier ciudadano expresar sus aspiraciones políticas, pero prohíbe actos anticipados de campaña como la colocación de espectaculares, la pinta de bardas o el uso de recursos de origen desconocido.

“Queremos ser muy cuidadosos en el marco de la ley, porque nosotros estamos exigiendo que se detengan las campañas anticipadas. La Constitución no prohíbe aspirar, la Constitución no prohíbe hacer política. La Constitución prohíbe poner espectaculares, pintar bardas, hacer mítines, acarrear gente, hacer campañas con dinero que no sabemos de dónde llega”. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos MX

Finalmente, reiteró que Somos MX mantendrá el modelo de candidaturas ciudadanas, por lo que sus aspirantes no estarán obligados a militar en el partido.

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