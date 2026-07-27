Investigan muerte de niño de 4 años dentro de un auto en Ciudad Juárez; temperatura superaba los 40 grados

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Autoridades atendieron el reporte. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un niño de 4 años fue olvidado en el interior de un vehículo y horas más tarde falleció de un posible golpe de calor debido a las altas temperaturas en Ciudad Juárez, que alcanzaron los 40 grados centígrados. Medios locales mencionan que los familiares del menor estaban dormidos mientras el pequeño se encontraba en el coche.

Niño muere en el interior de un vehículo debido al intenso calor

El reporte de medios locales mencionar que ayer por la tarde, en la colonia kilómetro 29, un menor de 4 años perdió la hora tras permanecer en el interior de un coche bajo el intenso calor de Ciudad Juárez, el cual rondaba los 40 grados.

La madre comentó que ella y el abuelo del pequeño se quedaron dormidos, y dos horas después se despertaron. Al no ver al niño por ninguna parte comenzaron a buscarlo y lo encontraron inconsciente en el vehículo.

Inmediatamente salieron para buscar ayuda y llevaron al menor a la Estación de Bomberos número 8, ubicada cerca del Aeropuerto de Ciudad Juárez. Tras una revisión por parte de los paramédicos se confirmó que el niño estaba muerto.

La prensa local señala que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el caso y busca deslindar responsabilidades. Hasta el momento no hay reporte oficial por parte de las autoridades

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