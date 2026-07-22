Caen 8 presuntos secuestradores y rescatan a 14 personas en Ciudad Juárez

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12 migrantes y dos menores fueron rescatados. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Las autoridades de Chihuahua informaron que este martes fueron rescatadas 14 personas y detenidos ocho presuntos secuestradores durante un operativo realizado en Ciudad Juárez. Entre las víctimas se encontraban 12 personas migrantes y dos menores de edad que presuntamente estaban privados de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detalló que el operativo inició tras una denuncia y labores de monitoreo que permitieron ubicar a personas presuntamente relacionadas con el tráfico de migrantes en la zona cercana al bordo del Río Bravo.

¿Cómo ocurrió el rescate de 14 personas en Ciudad Juárez?

De acuerdo con la información de las autoridades, elementos de la Policía Estatal detectaron un vehículo y a dos hombres que presuntamente realizaban actividades relacionadas con el traslado de personas en las inmediaciones del cruce de Estaño y Begonias, en la colonia Bellavista.

Al acudir al lugar, los agentes detuvieron a los dos sujetos y aseguraron el vehículo. Durante la intervención, una mujer se acercó a los policías y denunció que sus dos hijos menores de edad se encontraban privados de la libertad.

La mujer, identificada como Claudia S.M., de 34 años, señaló que presuntamente le habían exigido 10 mil dólares para liberar a sus hijos y que ya había entregado 5 mil dólares.

Además, proporcionó a los agentes la ubicación de un inmueble donde presuntamente se encontraban los menores, por lo que se desplegó un operativo en la zona.

Detienen a seis personas más y localizan a migrantes

Durante la intervención en el domicilio señalado, los elementos estatales realizaron acciones de búsqueda en inmuebles cercanos y lograron localizar a los dos menores, además de detener a seis personas más que presuntamente estarían relacionadas con los hechos.

En el sitio también fueron encontradas 12 personas en situación de movilidad, quienes fueron resguardadas y trasladadas para recibir atención conforme a los protocolos correspondientes.

Con el operativo, las autoridades reportaron la detención de ocho presuntos responsables, entre ellos Alejandro C. Sosa, de 42 años; Edgar G. G., de 20 años; Ángel Esteban S. C., de 18 años; Ángel H. M., de 23 años, así como tres menores de edad.

Investigación continúa tras rescate de víctimas en Ciudad Juárez

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en los delitos relacionados con estos hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre la situación jurídica de los detenidos ni sobre el seguimiento que recibirán las víctimas rescatadas.

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