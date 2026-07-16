Lluvias en Chihuahua dejan un fallecido; su vehículo fue arrastrado por la corriente

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Lluvias en Chihuahua. Foto: Protección Civil del estado

Las lluvias que se registran en Chihuahua cobraron una víctima. Se trata de un hombre que murió luego de que su automóvil fuera arrastrado por la corriente, confirmaron autoridades.

Ante el pronóstico de más precipitaciones, autoridades llamaron a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil del estado.

Hombre muere ahogado en Chihuahua

A través de un comunicado, Protección Civil de Chihuahua explicó que el hombre murió ahogado luego de que su carro fuera jalado por la corriente que se generó por las intensas lluvias en el sur de la capital.

“En el sur de la capital, un vehículo con una persona a bordo fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de Enero y Liberación. Autoridades confirmaron el fallecimiento del tripulante a causa del percance”. Comunicado de Protección Civil de Chihuahua

Según reportes, la víctima habría sido identificada como Alejandro Camacho Madrid, de 31 años, sin que, hasta el momento, autoridades confirmen los datos.

A través de redes sociales, circula un video en el que se observa cómo una camioneta gris es arrastrada por la corriente. En un primer momento, la unidad intentó avanzar por la avenida severamente afectada por las lluvias, cuando la fuerza del agua hizo que diera un giro.

Las intensas lluvias registradas este día en Chihuahua capital provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, donde ciudadanos reportaron vehículos atrapados por la corriente y el rescate de una persona, mientras autoridades llamaron a extremar precauciones. pic.twitter.com/feyb3rte17 — Noti_Chihuahua (@ChihuahuaNoti) July 15, 2026

A la camioneta gris se sumó otra unidad en color rojo que intentó cruzar la vía en donde el nivel de agua ya era considerable y que, al igual que otros carros, terminó siendo arrastrada por la corriente.

Operativo de prevención ante lluvias

Ante las lluvias, Protección Civil del estado anunció la puesta en marcha de un operativo de prevención en el sur de la capital chihuahuense con el objetivo de apoyar a la población.

En algunas de las imágenes compartidas por la dependencia se observan, al menos, dos carros afectados por el agua. Uno de ellos tuvo que ser empujado fuera de una zona de encharcamiento; mientras que otra sufrió mayores daños.

“El objetivo de estas acciones es identificar zonas de peligro y prevenir riesgos para la población ante la acumulación de agua pluvial”. Protección Civil de Chihuahua

Alertan por lluvias en Chihuahua

Mediante redes sociales, las autoridades alertaron sobre la presencia de lluvias en varias zonas del estado, por lo que llamaron a extremar precauciones.

Asimismo, emitieron las siguientes recomendaciones:

Evita cruzar arroyos o zonas con acumulación de agua

Conduce con precaución ante pavimento mojado

Mantente atento a los avisos oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil

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