Guardia Nacional refuerza vigilancia en Aeropuerto de Ciudad Juárez tras detención de agentes por secuestro

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Operativo en el Aeropuerto de Ciudad Juárez. Foto: Josué Serna

La Guardia Nacional (GN) implementó un operativo especial de supervisión en el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, luego de que cinco de sus elementos fueran capturados y acusados de integrar una red de extorsión y secuestro exprés contra viajeros.

Despliegan operativo especial en el Aeropuerto de Ciudad Juárez

El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Israel Caro Rodríguez, coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua, encabezó personalmente el despliegue realizando un recorrido por toda la terminal aérea.

Durante su estancia, el mando militar supervisó las labores del personal asignado y giró instrucciones directas en la comandancia del aeropuerto para garantizar la integridad de los usuarios.

Esta intervención de alto nivel surge como respuesta inmediata a dos casos de corrupción detectados la semana pasada que involucran a elementos que operaban uniformados dentro de la terminal.

¿Qué pasó en el Aeropuerto de Ciudad Juárez?

En el primer incidente, ocurrido el pasado 2 de julio, cuatro agentes identificados como Fernando P. R., Horacio D. C. S., Alfredo G. C. y el sargento Jesús Gerardo R. A. interceptaron a un pasajero procedente de la Ciudad de México en el estacionamiento del aeropuerto.

Los oficiales retuvieron ilegalmente a la víctima durante 27 minutos y exigieron a sus familiares el pago de 15 mil pesos, monto que fue transferido electrónicamente a la cuenta de la esposa de uno de los agresores.

En un descuido de los agentes, la víctima logró correr hacia el interior de la terminal pidiendo auxilio, pero fue alcanzada por tres de los guardias, quienes la sometieron con uso excesivo de la fuerza y golpes antes de ser rescatada por otros compañeros de la corporación que procedieron al arresto de los implicados.

Un segundo caso se registró el viernes 3 de julio, cuando el agente Jonathan de Jesús O. V. fue detenido en el área de taxis tras presuntamente exigir 3 mil pesos a un pasajero para permitirle abandonar la terminal.

El administrador del aeropuerto notó que el ciudadano se encontraba alterado y dio aviso a un teniente de la GN, lo que permitió la captura del oficial en flagrancia.

Actualmente, los cinco elementos se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa y podrían enfrentar penas de entre 70 y 75 años de cárcel si se comprueba su culpabilidad.

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación ante la sospecha de una red delictiva más amplia que podría involucrar a personal del Instituto Nacional de Migración para identificar a las víctimas durante las revisiones migratorias.

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