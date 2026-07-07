Ponen en marcha nuevas rutas de recolección de basura en Chihuahua

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Chihuahua pasa de 218 a 234 rutas de recolección de basura. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Chihuahua puso en marcha 16 nuevas rutas de recolección de basura para ampliar la cobertura del servicio ante el crecimiento urbano. Con esta medida, la ciudad pasará de 218 a 234 rutas de recolección, principalmente en zonas de expansión habitacional.

Nuevas rutas de recolección de basura atenderán zonas de expansión en Chihuahua

El Gobierno Municipal explicó que las 16 nuevas rutas de recolección de basura estarán dirigidas principalmente a las zonas con mayor crecimiento habitacional.

Uno de los sectores beneficiados será el norte de la ciudad, especialmente los desarrollos ubicados antes de la vialidad Sacramento, donde la expansión urbana superó la cobertura prevista cuando fueron diseñadas las rutas actuales.

En la zona oriente, se incorporaron cuatro nuevas rutas para brindar servicio a fraccionamientos donde recientemente fueron construidas entre 400 y 500 viviendas, además de otros desarrollos que aún no contaban con recolección de residuos.

Poniente de Chihuahua también contará con mayor cobertura

Las autoridades informaron que el poniente de Chihuahua también registró un crecimiento importante en sectores como:

Vanguardia

Zona de la Universidad del Valle de México (UVM)

Reliz

Canteras

Alrededores del Campus Universitario.

En estas áreas se construyeron nuevos fraccionamientos que quedaron fuera de la planeación inicial.

#Local | Amplía Municipio cobertura de recolección de basura con 16 nuevas rutas en Chihuahuahttps://t.co/SgcSdZIaH8 pic.twitter.com/YxeoRJRSY9 — El Canal de las Noticias Digital – CUU (@Canal44CUU) July 6, 2026

Adquieren 31 camiones para fortalecer la recolección de basura

El Gobierno Municipal indicó que la reorganización del servicio también se realizó después de cancelar el contrato con la empresa privada Nifer, que participaba en la recolección de residuos.

Como parte del ajuste operativo, la administración adquirió 31 nuevos camiones recolectores, con el propósito de mantener la capacidad del servicio y atender el incremento en la demanda.

Con la incorporación de las nuevas rutas, el municipio pasará de 218 a 234 recorridos en toda la ciudad.

Recolección de basura es uno de los servicios más amplios

Las autoridades recordaron que la recolección de basura es uno de los servicios públicos con mayor cobertura, ya que los camiones realizan recorridos tres veces por semana frente a las viviendas, independientemente de la zona donde se ubiquen.

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