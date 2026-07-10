Maru Campos acusa “narcopacto” y pide actuar contra Rocha Moya

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Maru Campos pidió actuar contra Rocha Moya. FOTO: Cuartoscuro

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió al Gobierno federal actuar contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y contra políticos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mensaje fue difundido este 9 de julio mediante sus redes sociales.

Campos afirmó que la falta de acciones contra los señalados genera incertidumbre para las inversiones y pone en riesgo la revisión del T-MEC. También aseguró que empresas como Toyota comienzan a trasladar operaciones fuera de México.

La mandataria sostuvo que Toyota anunció el traslado de su producción de Tijuana, Baja California, a Texas. Según su declaración, esta decisión representa una primera consecuencia de la falta de certidumbre para las empresas que invierten en el país.

“Sí, están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México”, expresó la gobernadora.

Hace semanas advertimos lo que hoy ya es realidad: Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC como estaba. Toyota mueve su producción de Tijuana a Texas.



El capital porque la 4T negocia la ley y debilita el Estado de derecho.



México pierde competitividad, pierde inversión, y… pic.twitter.com/3MzCcb09lk — Maru Campos (@MaruCampos_G) July 10, 2026

Añadió que esta situación podría afectar especialmente a entidades como Chihuahua, cuya economía depende en gran medida de la manufactura y las exportaciones.

Campos recordó que semanas atrás había advertido sobre posibles riesgos para México si el Gobierno federal continuaba protegiendo a personas señaladas por autoridades estadounidenses.

La gobernadora aseguró que Estados Unidos se negó a renovar el tratado comercial en las condiciones esperadas y que México deberá enfrentar revisiones anuales. De acuerdo con su postura, esto provoca incertidumbre permanente entre los inversionistas.

Maru Campos exige investigar a Rubén Rocha Moya

Campos señaló que el capital se aleja de los países donde el Estado de derecho se negocia. Como ejemplo, mencionó el caso de Rubén Rocha Moya, quien, afirmó, sigue sin rendir cuentas.

También cuestionó que la Fiscalía General de la República haya señalado que no existen pruebas suficientes ni el nivel probatorio necesario para proceder contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

“Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado, ese es el pacto que se protege en la 4T”, declaró Campos en el video.

La gobernadora sostuvo que México pierde competitividad, inversión y confianza cuando las autoridades protegen a integrantes de su partido antes que al país.

Gobernadora pide mantener el tema en la discusión pública

Campos hizo un llamado al Gobierno federal para actuar contra los políticos señalados y permitir que rindan cuentas ante la justicia.

También pidió a los ciudadanos no dejar de hablar del caso y cuestionó por qué, desde su perspectiva, se protege a los señalados.

“Las preguntas siguen siendo las mismas: ¿dónde está Rocha Moya?, ¿por qué protegen a los señalados?”, expresó.

La mandataria cerró su mensaje al señalar que la responsabilidad de las autoridades federales debe ser proteger a los mexicanos y no a un partido político.

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