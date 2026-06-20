La Corte frena prescripción del caso Guardería ABC y mantiene vivo el proceso penal

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Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que continúe el proceso penal relacionado con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados. La decisión fue destacada este sábado por la Fiscalía General de la República (FGR), que aseguró que el fallo fortalece el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

La resolución se deriva de un amparo promovido por dos exfuncionarios del IMSS procesados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas por omisión. Los acusados argumentaban que la acción penal ya había prescrito y que el caso debía cerrarse.

SCJN considera que el caso Guardería ABC implica graves violaciones a derechos humanos

De acuerdo con la FGR, el máximo tribunal del país concluyó que los hechos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no procede la prescripción de la acción penal.

La Corte sostuvo que debe privilegiarse el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la garantía de que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Además, señaló que para este análisis no resulta jurídicamente relevante si las conductas investigadas fueron dolosas o culposas, sino el impacto que tuvieron sobre los derechos de niñas, niños y sus familias.

FGR destaca protección a víctimas de la Guardería ABC

La Fiscalía explicó que el fallo también refuerza la protección de grupos de atención prioritaria, particularmente de las niñas y niños afectados por la tragedia y de sus familiares como víctimas indirectas.

Según el comunicado oficial, la SCJN tomó en cuenta la multiplicidad de derechos vulnerados y los bienes jurídicos afectados por el incendio ocurrido hace más de 17 años.

La FGR reiteró que continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente, con el objetivo de esclarecer los hechos y combatir la impunidad, respetando en todo momento las garantías del debido proceso.

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