Maru Campos lanza mensaje tras cancelación de visa de Andy López Beltran: “Jugaron con fuego y se quemaron”

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Uno TV

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y otros integrantes de Morena, “jugaron con fuego y se quemaron”, al referirse a la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que trascendiera la revocación del documento migratorio de López Beltrán, conocido como “Andy”, por autoridades estadounidenses.

Maru Campos habla sobre visa de Andy López Beltrán

La mandataria estatal señaló que quienes mantienen vínculos o alianzas con la delincuencia organizada deben asumir las consecuencias de sus actos.

Campos recordó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sostenido que la visa estadounidense no constituye un derecho, sino un privilegio que puede ser retirado por las autoridades de ese país.

“Las personas que juegan con el crimen organizado, las personas que están involucradas en hechos delictivos, ya lo dijo Estados Unidos, el otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio, y buenos, pues si ellos jugaron con fuego y se quemaron, entonces creo que tienen que asumir sus responsabilidades”, Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua

Gobernadora de Chihuahua critica a morenistas

Maru Campos también afirmó que mientras integrantes de Morena atienden sus asuntos relacionados con Estados Unidos, en Chihuahua se trabaja por impulsar gobiernos alejados de cualquier señalamiento relacionado con la delincuencia organizada.

La gobernadora sostuvo que su administración apuesta por los gobiernos de la vida y no de la muerte, además de promover servidores públicos sin acusaciones o cuestionamientos por posibles vínculos con grupos criminales.

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