Alertan por créditos no solicitados en tiendas departamentales, en Chihuahua

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Tiendas departamentales. Foto: Pexels/Ilustrativa

En el estado de Chihuahua aumentaron los casos relacionados con créditos no solicitados en tiendas departamentales. También incrementaron las llamadas fraudulentas de criminales que fingen ser funcionarios públicos para pedir dinero a cambio de eliminar un presunto adeudo o multa.

Alertan por préstamos no solicitados en tiendas departamentales

Recientemente la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que aumentaron las denuncias por créditos no solicitados en tiendas departamentales como Liverpool o Bancoppel. La mayoría de las denuncias son en contra de esta última, ya que su aplicación solo necesita de un click para pedir el préstamo.

Las autoridades alertan que los estafadores obtienen datos personales a través de cuentas, correos, y WhatsApp, por lo que se pide tener cuidado al momento de compartir esta información con otra persona. Las víctimas se dan cuenta de que hay un préstamo a su nombre hasta que les aparece el cobro.

Los casos se han registrado en varias partes del estado y hasta el momento suman 14 denuncias: 11 en contra de Bancoppel y 3 contra Liverpool.

Aumentan las llamadas fraudulentas en Chihuahua

Además de los préstamos no solicitados en tiendas departamentales, la Fiscalía informó que durante julio también incrementaron las llamadas fraudulentas hechas por falsos servidores públicos que contactan a su posible víctima para informar sobre una supuesta deuda o multa y ofrecen ayuda para desaparecer el adeudo a cambio de dinero.

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