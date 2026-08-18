Se quiso colar en la fila, rayó un auto y acabó detenida en la frontera

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Mujer vandaliza auto en puente fronterizo de Chihuahua. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Una discusión entre automovilistas por el orden de la fila en el Puente Internacional Córdova-Américas, conocido como Puente Libre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, terminó con una mujer detenida por autoridades estadounidenses después de que presuntamente dañara otro vehículo y protagonizara una agresión.

El episodio, ocurrido en el cruce fronterizo hacia El Paso, Texas, quedó registrado en video y posteriormente se hizo viral en redes sociales.

🇲🇽🇺🇸 | KARMA INSTANTANEO



En Ciudad Juárez, una mujer intentó meterse a la fila para cruzar hacia El Paso, Texas, pero una conductora NO SE LO PERMITIÓ.



Molesta, bajó de su auto y RAYÓ CON SUS LLAVES el carro de la chica.



Lo que no esperaba era que las autoridades… pic.twitter.com/gp4t9poEkY — Sergio (@Seergiot3ck) August 17, 2026

De acuerdo con el relato difundido por la conductora afectada, identificada como Danita Ramos, el conflicto comenzó cuando una mujer que viajaba en otra camioneta habría intentado incorporarse a la fila de vehículos que esperaba para cruzar hacia Estados Unidos.

La situación subió de tono cuando una de las ocupantes del vehículo descendió y se acercó a la camioneta de Ramos para golpear la ventanilla del conductor y posteriormente utilizar unas llaves para provocar daños al auto.

La conductora afectada documentó el momento con su teléfono celular y difundió posteriormente el material en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular ampliamente.

¿Qué se ve en el video de la agresión en el puente fronterizo?

En la grabación que se volvió viral en redes sociales se observa a una mujer acercarse al vehículo de la conductora.

Posteriormente, la mujer golpea la ventanilla del automóvil. En otro momento de la grabación se aprecia cómo una persona le entrega unas llaves y, con ellas, la mujer raya la carrocería del vehículo que se encontraba frente a ella.

Después de realizar la acción, la mujer regresa hacia el vehículo en el que viajaba y aborda nuevamente la unidad.

El video fue compartido en distintas plataformas y también apareció en la cuenta de X identificada como Seergiot3ck, lo que contribuyó a que las imágenes fueran replicadas por usuarios interesados en el incidente ocurrido en el cruce internacional.

La conductora que realizó la grabación explicó en redes sociales que el conflicto habría comenzado en el paso fronterizo cuando la otra automovilista intentó meterse a la fila. Según su versión, antes de la agresión de la mujer de azul que se ve en el video difundido, el otro vehículo también habría golpeado o rayado su camioneta.

Denuncia ante autoridades de Estados Unidos

Después del incidente, la conductora afectada llegó al área de revisión del Puente Internacional Córdova-Américas y relató lo ocurrido a oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP.

La mujer presentó la denuncia y mostró evidencia relacionada con los daños ocasionados al vehículo y la agresión que quedó registrada en video.

Según el relato difundido por la propia afectada, las autoridades estadounidenses intervinieron y detuvieron a la presunta agresora al llegar al punto de revisión.

Una imagen posteriormente difundida en redes sociales muestra a la mujer señalada como responsable del ataque con las manos esposadas y escoltada por agentes.

La intervención ocurrió en el contexto del cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, uno de los puntos utilizados diariamente por personas que buscan ingresar a Estados Unidos desde Chihuahua.

¿Le cancelaron la visa a la mujer arrestada?

Además del arresto, la conductora que denunció el caso aseguró en redes sociales que a la mujer señalada por la agresión también le habrían cancelado su visa estadounidense.

Hasta el momento, esta versión forma parte del relato difundido por la afectada y de las publicaciones que acompañaron el video viral. Por ello, la situación migratoria de la mujer deberá ser confirmada por las autoridades estadounidenses correspondientes.

¿Cómo reportar altercados en puentes fronterizos?

Para reportar un altercado vial o agresión en un puente fronterizo de manera segura, debes seguir este protocolo de protección y denuncia:

1. Prioriza la seguridad inmediata

Mantén los vidrios arriba : no bajes las ventanillas ni quites los seguros de las puertas bajo ninguna circunstancia

: no bajes las ventanillas ni quites los seguros de las puertas bajo ninguna circunstancia Evita el contacto visual : no respondas a los insultos, gestos o provocaciones físicas para no escalar el conflicto

: no respondas a los insultos, gestos o provocaciones físicas para no escalar el conflicto No bajes del auto: permanecer dentro de tu vehículo es tu principal barrera de protección física

2. Documenta la agresión sin confrontar

Graba discretamente : usa tu teléfono celular para filmar la situación, asegurándote de enfocar el rostro del agresor y las placas de su vehículo

: usa tu teléfono celular para filmar la situación, asegurándote de enfocar el rostro del agresor y las placas de su vehículo Memoriza datos clave: si no puedes grabar, memoriza el color, marca, modelo del auto y las características físicas de la persona

3. Notifica a las autoridades correspondientes

En la fila del lado mexicano : llama de inmediato a los servicios de emergencia o busca a los agentes de Seguridad Vial o Policía municipal que patrullan las zonas de los puentes

: llama de inmediato a los o busca a los agentes de Seguridad Vial o Policía municipal que patrullan las zonas de los puentes En la zona de revisión (CBP): al llegar a la caseta, mantén la calma e informa de inmediato al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Muestra los videos o fotografías como evidencia

Las autoridades de CBP tienen la facultad de detener a personas que cometan actos de violencia o vandalismo en el cruce internacional, lo que suele derivar en el arresto del agresor y la cancelación inmediata de su visa estadounidense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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