Lluvia amenaza el México vs Sudáfrica tras inauguración del Mundial

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Foto: Cuartoscuro

Los aficionados que asistirán al partido México contra Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México deberán prepararse para una jornada con lluvias y fuertes rachas de viento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso meteorológico especial para quienes acudirán al encuentro.

El pronóstico del tiempo para mañana en el Estadio Ciudad de México prevé cielo medio nublado antes de la inauguración, lluvias ligeras durante el partido y lluvias fuertes después del encuentro.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/Dxjj7IYq0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

Pronostican lluvias durante el México contra Sudáfrica

De acuerdo con el reporte emitido este miércoles a las 13:30 horas, las condiciones meteorológicas cambiarán conforme avance la jornada.

Antes del partido, entre las 9:00 y las 13:00 horas, se espera ambiente medio nublado, temperaturas de entre 22 y 24 grados Celsius y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante el encuentro, entre las 13:00 y las 15:00 horas, el pronóstico indica temperaturas de entre 24 y 26 grados, además de lluvias ligeras y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

La situación podría complicarse al finalizar el partido. Entre las 15:00 y las 17:00 horas se prevén lluvias fuertes, descenso de temperatura de 26 a 22 grados y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Autoridades emiten recomendaciones para asistentes

Ante las condiciones previstas, Protección Civil pidió a los asistentes tomar precauciones para evitar incidentes dentro y fuera del estadio.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Identificar rutas de evacuación y salidas de emergencia

Establecer puntos de reunión con familiares o amigos

Portar una identificación

Mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar

Llevar impermeable para protegerse de la lluvia

Evitar correr en escaleras, pasillos y rampas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Resguardar objetos personales

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil

Lluvias fuertes podrían complicar la salida del estadio

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones más intensas están previstas para después del silbatazo final, por lo que los asistentes deberán extremar precauciones al abandonar el inmueble.

El llamado es mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y atender las recomendaciones oficiales para evitar riesgos durante el evento deportivo.

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