Entre protestas de la CNTE, realizan marcha a 55 años del “Halconazo”

GENERANDO AUDIO...

Colectivos marcharon la tarde de este 10 de junio. Foto: SSC

Colectivos estudiantiles y organizaciones sociales realizaron este martes la tradicional marcha para conmemorar los 55 años del Halconazo, en una jornada que coincidió con las movilizaciones, bloqueos y protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los contingentes comenzaron a concentrarse alrededor de las 15:44 horas en las inmediaciones del Metro Normal para posteriormente avanzar sobre Calzada México-Tacuba con dirección al Centro Histórico, exigiendo justicia por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.

Marcha por el Halconazo provoca cortes en México-Tacuba

Con el avance de los manifestantes, autoridades capitalinas realizaron cortes a la circulación sobre Calzada México-Tacuba, a la altura de Circuito Interior, lo que generó afectaciones para automovilistas durante la tarde.

17:25 #PrecauciónVial | Continúan manifestantes en Calz. México Tacuba y carriles laterales de Circuito Interior al Sur en inmediaciones del "Foro Cosmos". Ya con presencia de #Lluvia. #AlternativaVial Carriles centrales de Circuito Interior, Av. Marina Nacional y Calz. de los… pic.twitter.com/YSndnO5ITp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026

La movilización avanzó ocupando varios carriles de la vialidad hasta ingresar a la zona centro de la capital, donde concurrió en la Calzada México-Tenochtitlán y la avenida Juárez.

Modifican recorrido tradicional hacia el Zócalo por CNTE

Aunque la marcha siguió el recorrido conmemorativo que suele realizarse cada año, en esta ocasión encontró un escenario distinto en el primer cuadro de la ciudad.

Los dispositivos de seguridad desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor del Zócalo, así como los campamentos que mantiene la CNTE en calles aledañas, obligaron a realizar ajustes en el trayecto habitual de los contingentes.

Durante su paso por el Centro Histórico, los manifestantes ocuparon gran parte de la Alameda Central y colocaron la unidad que encabezaba la movilización frente al Palacio de Bellas Artes.

Una jornada marcada por movilizaciones en la capital

La marcha por el Halconazo se desarrolló en medio de una jornada de alta presión vial en la Ciudad de México, donde las protestas de la CNTE provocaron cierres en distintos puntos, afectaciones al transporte público y operativos de seguridad en zonas estratégicas como el AICM, el Centro Histórico y diversos accesos carreteros.

Pese a este contexto, la movilización estudiantil se realizó de manera paralela para recordar uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente del movimiento estudiantil en México.

¿Qué fue el Halconazo y por qué se recuerda 55 años después?

El Halconazo, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus, fue uno de los episodios más violentos de la historia reciente de México. Ocurrió el 10 de junio de 1971, cuando una marcha estudiantil que exigía reformas democráticas, autonomía universitaria y la liberación de presos políticos fue atacada en calles de la Ciudad de México.

La movilización partió del Casco de Santo Tomás con rumbo al Centro Histórico, pero durante su trayecto fue agredida por “Los Halcones”, un grupo paramilitar señalado por actuar contra los manifestantes. El ataque dejó decenas de muertos y heridos, además de convertirse en un símbolo de la represión política de la época, apenas tres años después de la matanza de Tlatelolco de 1968.

A 55 años de los hechos, colectivos estudiantiles y organizaciones sociales continúan realizando marchas y actos conmemorativos para exigir memoria, verdad y justicia por uno de los capítulos más controvertidos de la historia contemporánea del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.